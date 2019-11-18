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Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: все подробности

Украинская поп-дива улетела к сыну в Лондон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Несмотря на насыщенный рабочий график, гастроли, еженедельные прямые эфиры и активную подготовку к гала-концертам "Рождественская история с Тиной Кароль", артистка старается уделять максимум времени главном мужчине в ее жизни – сыну Вениамину. Отметим, что сегодня, 18 ноября, мальчику исполняется 11 лет, поэтому звезда отложила все свои дела и улетела в Лондон, где учится ее сын.

Смотрите также видео Тины Кароль из студии звукозаписи:

Как рассказала Тина Кароль, на свой день рождения Вениамин попросил интересный и нестандартный подарок.

Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль с сыном Вениамином
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Вениамин мечтает посетить Национальный музей истории Украины. Попросил меня сделать ему вот такой необычный подарок на день рождения. А еще он очень хотел бы приехать из Лондона в Киев на гала-концерты "Рождественская история с Тиной Кароль". На концерте будут все его любимые суперзвезды – Monatik, "Время и Стекло", DZIDZIO, KHAYAT и другие. Надеюсь, что все получится и он будет со мной и в зале, и за кулисами, потому что "Рождественские истории" – это, в первую очередь, теплый семейный праздник о вере в чудо и настоящую сказку", – рассказала Тина Кароль.

Также недавно Тина Кароль показала фото подросшего сына.

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