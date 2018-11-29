Сын Тома Хэнкса закрутил необычный бизнес

Колин Хэнкс занялася продажами

Том Хэнкс. Фото: Twitter

Популярный портал Ranker организовал опрос с целью определить мнения пользователей. Как оказалось, лидером рейтинга был признан Том Хенкс. А вот Колин Хэнкс, старший сын Тома, по сообщениям западных СМИ, запустил свой собственный бренд. В отличие от других знаменитостей он выбрал в качестве товара для продажи не парфюм, косметику или одежду, а... платки.

41-летний актер, известный по фильму "Кинг Конг" и сериалу "Фарго" теперь совмещает актерскую карьеру с работой дизайнера. Он основал компанию по производству платков и назвал ее Hanks Kerchiefs, обыграв слово Handkerchief, что в переводе означает "платок", и свою фамилию, Хэнкс (Hanks).

Платки Колина Хэнкса Фото: instagram.com/colinhanks

О выпуске первой коллекции актер объявил на своей странице в Instagram: "После нескольких месяцев работы и планирования я рад представить нашу осеннюю коллекцию 2018 года. Я заручился поддержкой компании Anderson.brothers, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Вы можете держать платки в руках, вставлять в карман или повязать на шею. Возможности безграничны".

Платки Колина Хэнкса Фото: instagram.com/colinhanks

Платки производятся в Калифорнии, и выручка с первых продаж пойдет на помощь для пострадавших от лесных пожаров. Сейчас бренд предлагает восемь разных моделей, чья стоимость колеблется в районе 28 долларов. Всю коллекцию можно купить за 200 долларов.

Напомним, а вот у голливудского актера Тома Хэнкса тоже есть свое необычное хобби. Мужчина фотографирует просто на улице утерянные вещи: шапки, ботинки, туфли, перчатки. Актер любитель острого словечка не скупится на комментарии под снимками.