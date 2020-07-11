Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов обручился с дочерью миллиардера

Сегодня, 13:45

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц встречаются около десяти месяцев

После неудачных отношений с Ханой Кросс сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 21-летний Бруклин обручился с дочерью миллиардера, 25-летней актрисой Николой Пельтц. Пара вместе всего десять месяцев, но уже намерена жениться. Об этом изданию Mirror сообщил источник.

Так, по словам инсайдеров, Бруклин Бекхэм признался своим друзьям, что сделал предложение Николе. Сообщается, что Дэвид и Виктория дали сыну свое благословение на брак, и очень рады такому решению сына.

Звездные родители считают, что после нескольких сложных отношений Бруклин наконец-то нашел избранницу, которая подходит ему.

INSTAGRAM

Никола Пельтц – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Девушка снялась в таких известных сериалах, как "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий". Бруклин же занимается фотографией.

INSTAGRAM

В 2018 году Никола рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. У сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс.

Ранее мы писали, что Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Известный украинский телеведущий станет отцом в третий раз Дочь Стивена Спилберга выходит замуж: фото 23-летней Дестри и ее жениха Каменских и Потап умилили фанатов совместным селфи
шоу-бизнес помолвка Бруклин Бекхэм дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:08Fun

День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

Сегодня, 12:23Food

Всемирный день шоколада: что нужно знать о любимом десерте

Сегодня, 11:00Events

Праздник Петра и Павла-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:09Шоу-бизнес

В машине был не один: в деле о ДТП с Ефремовым появились новые детали

Вчера, 13:31Events

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

alyona alyona поделилась первыми результатами похудения: фото

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сообщил о прибавлении в семье

Вчера, 07:26Психология

Какие знаки зодиака самые умные: их всего три

9 июляШоу-бизнес

Лии Ахеджаковой – 82! ТОП-10 интересных фактов о звезде фильмов "Служебный роман" и "Небеса обетованные"

9 июляШоу-бизнес

У Михаила Ефремова отсудили крупную сумму денег

9 июляШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" о новом избраннике: "Он старше меня на 20 лет"

9 июляEvents

Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции

9 июляШоу-бизнес

С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

9 июляFun

Обезьяна чуть не раздела туристку на Бали: забавное видео

8 июляШоу-бизнес

Подруга Ефремова объяснила, почему актер сел пьяным за руль в день ДТП

8 июляШоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Новости партнеров

Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять