Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов обручился с дочерью миллиардера

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц встречаются около десяти месяцев

После неудачных отношений с Ханой Кросс сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 21-летний Бруклин обручился с дочерью миллиардера, 25-летней актрисой Николой Пельтц. Пара вместе всего десять месяцев, но уже намерена жениться. Об этом изданию Mirror сообщил источник.

Так, по словам инсайдеров, Бруклин Бекхэм признался своим друзьям, что сделал предложение Николе. Сообщается, что Дэвид и Виктория дали сыну свое благословение на брак, и очень рады такому решению сына.

Звездные родители считают, что после нескольких сложных отношений Бруклин наконец-то нашел избранницу, которая подходит ему.

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Никола Пельтц – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Девушка снялась в таких известных сериалах, как "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий". Бруклин же занимается фотографией.

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В 2018 году Никола рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. У сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс.

Ранее мы писали, что Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

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