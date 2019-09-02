Сын Зеленского пошел в первый класс: Елена Зеленская прокомментировала событие

Сын Президента Украины Владимира Зеленского пошел в школу

Владимир и Елена Зеленские с детьми Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 2 сентября, во многих школах Первый звонок. В этом году в первый класс пошел сын Владимира Зеленского – 6-летний Кирилл. Мальчик будет учиться в частной Новопечерской школе. К слову, там же учится его старшая сестра – 15-летняя Александра.

Мама Кирилла, первая леди Украины Елена Зеленская, поздравила сына со знаменательным событием и выразила надежду, что Кирилл полюбит школу и будет учиться охотно.

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня утро для нашей семьи особенное. Букварик, тетради, карандаши. Вроде ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще – будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл будет не только усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений. Наши дети – поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. Верим, что они полюбят школу и будут учиться охотно. А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны. Мы хотим гордиться нашими детьми – и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", – написала первая леди.

Отметим, стоимость обучения в Новопечерской школе составляет 12850 долларов в год, если речь идет о 1-5 классах, и 10850 долларов – за обучение в 6-11 классах.

Ранее мы также писали, что Владимир Зеленский с женой поздравили дочь с днем рождения.

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