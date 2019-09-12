Сюрприз во дворе дома: Юрий Горбунов оригинально поздравил Катю Осадчую

Ведущий одним из первых поздравил звездную супругу

Юрий Горбунов с Катей Осадчей Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Популярная украинская ведущая Катя Осадчая сегодня, 12 сентября, отмечает свое 36-летие. В честь праздника Юрий Горбунов устроил оригинальный сюрприз для своей любимой жены.

Также недавно свой день рождения отпраздновала Ольга Сумская. Все подробности в видео:

Как видно по опубликованным кадрам в Instagram именинницы, 49-летний Юрий украсил зеленый двор их с Катей частного дома множеством шариков в виде сердечек. Более того, ведущий из золотистых гельевых шаров выложил имя возлюбленной – Катя.

Скриншот из соцсети

Также, судя по фотографиям, Горбунов один из первых поздравил Осадчую с ее днем и подарил букет цветов. "Первый. Спасибо!!!" – написала Катя, опубликовав сопроводив текст фиолетовым сердечком.

Скриншот из соцсети

Но на этом сюрпризы от звездного мужа не закончились. Юрий подготовил трогательный ролик с поздравлениями от друзей и коллег – Потапа, Насти Каменских, Олега Винника, Монатика, Тины Кароль, Дзидзьо, MARUV, Елены Кравец, Нади Дорофеевой и Позитива.

11 Сен 2019 в 8:47 PDT INSTAGRAM (@gorbunovyuriy)

"Катя, дорогая! Этот день особенный не только для меня, но и для твоих друзей! С днём рождения! Будь счастливой! Я люблю тебя, лучшая жена, мама и хозяйка", – с нежностью сказал Юрий Горбунов.

Отметим, что 24 августа день рождения отметил звездный супруг Кати Осадчей – ведущий Юрий Горбунов. Его не менее звездная супруга показала, как они отметили праздник.

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