Сьюзан Сарандон: "Мне говорили, что моя карьера закончится в 40 лет"

Сегодня, 11:58

Актриса рассказала о дискриминации по возрасту, а также о сексизме в Голливуде

Сьюзан Сарандон. Фото: AFP
Сьюзан Сарандон. Фото: AFP

Знаменитая голливудская актриса 71-летняя Сьюзан Сарандон в новом откровенном интервью изданию  i newspaper рассказала о том, как она столкнулась с возрастной дискриминацией и сексизмом в Голливуде, а  также выразила свою поддержку движению Time's Up (Время вышло).

"Мне говорили, что к сорока годам моя актерская карьера закончится. Мне также запрещали поднимать тему детей и материнства, так как это считалось не сексуальным", – объяснила актриса.

"Я работаю до сих пор и рядом много моих женщин-коллег такого же возраста. Все это благодаря тому, что есть много женщин-продюсеров и сценаристок, а также режиссеров, которые ориентированы на то, чтобы создавать проекты и истории не только про 22-летних", – продолжила Сарандон.

Она также отметила, что сейчас на экранах редко можно увидеть историю любви пожилой пары. Есть много историй о немолодых мужчинах, но их девушек в фильмах всегда играют 30-летние.

Также актриса объяснила свое отношение к движению Time's Up: "Это не просто движение против насилия, это также подчеркивает важность для женщин любой профессии и возраста быть услышанной и увиденной".

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала об оскорбительном отношении к ней.

Также в Сети набирает обороты движение против хамства мужчин и в поддержку Ксении Собчак "Женщины вместе".
женщины, актриса, дискриминация, сексизм, Сьюзан Сарандон

Вы сейчас просматриваете новость "Сьюзан Сарандон: "Мне говорили, что моя карьера закончится в 40 лет"". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Эмма Томпсон. Фото: AFP

Эмма Томпсон: "Знаю, каково это - найти дома ожерелье, предназначенное не тебе"

28 Февраля, 16:10

Актриса рассказала о разбитом сердце и бывшем муже Кеннете Брана

Шоу-бизнес

Холли Берри. Фото: AFP

Холли Берри вышла в свет в смелом мини от украинского дизайнера Елены Ревы

28 Февраля, 13:46

Свой соблазнительный образ  Холли дополнила серебристыми босоножками
Загрузка...
Загрузка...