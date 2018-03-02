Сьюзан Сарандон: "Мне говорили, что моя карьера закончится в 40 лет"

Актриса рассказала о дискриминации по возрасту, а также о сексизме в Голливуде

Знаменитая голливудская актриса 71-летняя Сьюзан Сарандон в новом откровенном интервью изданию i newspaper рассказала о том, как она столкнулась с возрастной дискриминацией и сексизмом в Голливуде, а также выразила свою поддержку движению Time's Up (Время вышло).

"Мне говорили, что к сорока годам моя актерская карьера закончится. Мне также запрещали поднимать тему детей и материнства, так как это считалось не сексуальным", – объяснила актриса.

"Я работаю до сих пор и рядом много моих женщин-коллег такого же возраста. Все это благодаря тому, что есть много женщин-продюсеров и сценаристок, а также режиссеров, которые ориентированы на то, чтобы создавать проекты и истории не только про 22-летних", – продолжила Сарандон.

Она также отметила, что сейчас на экранах редко можно увидеть историю любви пожилой пары. Есть много историй о немолодых мужчинах, но их девушек в фильмах всегда играют 30-летние.

Также актриса объяснила свое отношение к движению Time's Up: "Это не просто движение против насилия, это также подчеркивает важность для женщин любой профессии и возраста быть услышанной и увиденной".

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