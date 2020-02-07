Таисия Повалий оказалась в инвалидной коляске: фото

Певица напугала поклонников

Таисия Повалий Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Известная певица Таисия Повалий, которая недавно впервые стала бабушкой, оказалась в инвалидной коляске и с маской на лице.

Кристина Орбакайте получила тяжелую травму. Детали в видео:

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в инвалидной коляске и с маской на лице. Таисия Повалий не пояснила, что именно с ней произошло, а лишь уточнила, что "прошлое хватает ее за ноги".

Таисия Повалий в инвалидной коляске

"Ребята!!! Сегодня чумовой день!! Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но, каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги", – написала певица под фото.

Поклонники принялись желать здоровья своему кумиру и очень надеются, что с Таисией ничего серьезного не произошло.

Напомним, недавно Таисия Повалий показала архивное видео со своего выступления в 1993 году. Также артистка рассказала, почему отменила концерт в Киеве.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.