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Таисия Повалий оказалась в инвалидной коляске: фото

Певица напугала поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Известная певица Таисия Повалий, которая недавно впервые стала бабушкой, оказалась в инвалидной коляске и с маской на лице.

Кристина Орбакайте получила тяжелую травму. Детали в видео:

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в инвалидной коляске и с маской на лице. Таисия Повалий не пояснила, что именно с ней произошло, а лишь уточнила, что "прошлое хватает ее за ноги".

Таисия Повалий в инвалидной коляске
Таисия Повалий в инвалидной коляске

"Ребята!!! Сегодня чумовой день!! Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но, каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги", – написала певица под фото.

Поклонники принялись желать здоровья своему кумиру и очень надеются, что с Таисией ничего серьезного не произошло.

Напомним, недавно Таисия Повалий показала архивное видео со своего выступления в 1993 году. Также артистка рассказала, почему отменила концерт в Киеве.

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