Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Певица порадовала фанатов натуральной красотой

Известная певица Таисия Повалий, перед которой недавно публично извинился дизайнер Андре Тан, показала свое лицо без макияжа. 55-летняя артистка часто публикует снимки с идеальным гримом и укладкой, но на этот раз порадовала поклонников натуральной красотой.

На своей странице в Instagram Повалий опубликовала фото, сделанное в гримерке во время подготовки к съемкам нового клипа.

Певица Таисия Повалий без макияжа Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

"Мы снимали клип на уже полюбившуюся песню "Особенные слова". Меня очень тронул сценарий... На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица", – написала певица.

Поклонники в комментариях оценили натуральную красоту певицы и отметили, что ее лицо выглядит великолепно: "Вы наша куколка. Вами любуешься. Вы прекрасны".

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Напомним, недавно популярная исполнительница Таисия Повалий поделилась архивным видео со своего выступления в 1993 году.

Также артистка недавно испугала фанатов снимком в инвалидном кресле. По ее словам, 55-летняя Таисия Повалий на ровном месте повредила ногу и теперь не сможет на нее становиться пять недель.

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