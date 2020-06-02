Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Сегодня, 11:14

Певица порадовала фанатов натуральной красотой

Известная певица Таисия Повалий, перед которой недавно публично извинился дизайнер Андре Тан, показала свое лицо без макияжа. 55-летняя артистка часто публикует снимки с идеальным гримом и укладкой, но на этот раз порадовала поклонников натуральной красотой.

На своей странице в Instagram Повалий опубликовала фото, сделанное в гримерке во время подготовки к съемкам нового клипа.

Певица Таисия Повалий без макияжа
Певица Таисия Повалий без макияжа
Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

"Мы снимали клип на уже полюбившуюся песню "Особенные слова". Меня очень тронул сценарий... На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица", – написала певица.

Поклонники в комментариях оценили натуральную красоту певицы и отметили, что ее лицо выглядит великолепно: "Вы наша куколка. Вами любуешься. Вы прекрасны".

Тина Кароль выложила видео без макияжа:

Напомним, недавно популярная исполнительница Таисия Повалий поделилась архивным видео со своего выступления в 1993 году.

Также артистка недавно испугала фанатов снимком в инвалидном кресле. По ее словам, 55-летняя Таисия Повалий на ровном месте повредила ногу и теперь не сможет на нее становиться пять недель.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Шальная императрица" без грима и парика: фото Ирины Аллегровой озадачило поклонников Андре Тан публично извинился перед Таисией Повалий: "От чистого сердца - прости" Сын и внук Таисии Повалий едва не стали жертвами стихии: видео
шоу-бизнес певица Таисия Повалий фото без макияжа
Реклама

Новости партнеров

Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
60-летний Николаев растрогал домашним видео с 4-летней дочкой
60-летний Николаев растрогал домашним видео с 4-летней дочкой
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Сегодня, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

Вчера, 17:28Шоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

Вчера, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Вчера, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Вчера, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

31 маяШоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

31 маяTravel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

31 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять