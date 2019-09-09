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Таисия Повалий прокомментировала отмену концерта в Киеве

Украинская певица поблагодарила фанатов за поддержку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: Instagram.com

Скандальная украинская певица Таисия Повалий в конце июля анонсировала концерт в Украине, который вскоре отменили. Оказалось, что информация о предстоящем концерте официально не подтверждена. Представители Дворца "Украина" заявили, что не получали информации о концерте и афиш, так как не являются его организаторами. Еще чуть позже директор Дворца "Украина" Роман Недзельский назвал выступление певицы провокацией и не подтвердил новость о грядущем концерте.

Концерт Таисии Повалий в Киеве был запланирован на 10 декабря 2019
Концерт Таисии Повалий в Киеве был запланирован на 10 декабря 2019
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандал вокруг концерта Народной артистки Украины набирает обороты, а сама певица тем временем благодарит поклонников за поддержку в такой сложный для нее момент.

INSTAGRAM (@tpovaliyofficial)

Ко всему, на фан-страничке Таисии Повалий опубликовали пост поддержки, который артистка перепостила к себе в Instagram-stories. В нем говорится следующее: "Что скажет социум? А вот что! Новости в интернете хоть не читай. Это просто какой-то тихий ужас. Мало того, что эти СМИ уже не знают, что придумать и какую очередную ложь написать про Таисию, так еще и не дают Народной артистке Украины выступать в Киеве, столице Украины. Где логика? Таечка, мы в вас верим! Все будет! Мы всегда с вами и за вас! Правда на вашей стороне!"

Скриншот из соцсети

На такие слова поддержки Повалий ответила благодарностью: "Спасибо за поддержку!".

До этого Таисия Повалий опубликовала гневный пост на своей странице в Instagram. Исполнительница выразила крайнее недоумение, почему она не может выступать на территории своей родины, будучи Народной артисткой Украины. 

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