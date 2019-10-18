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Таисия Повалий заявила, что концерт в Киеве не состоится

Артистка пообещала поклонникам, что шоу состоится "немножко позже"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

В июле 2019 скандальная певица Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве, который должен был состояться 10 декабря. Однако в сентябре директор Дворца "Украина", где планировалось шоу, Роман Недзельский заявил, что концерт Таисии Повалий не состоится.

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Однако все это время артистка отказывалась принимать такое решение Дворца "Украина" и официально не отменяла выступление. А на днях Таисия Повалий все же сделала заявление о том, что ее концерт в Киеве не состоится.

"Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперед! Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придает сил! Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть! Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу! До встречи немножечко позже!", – написала Повалий.

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Ранее мы также писали, что беременная невестка Таисии Повалий показала округлившийся живот.

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