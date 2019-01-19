Так есть ли роман: Ани Лорак запостила фото с Сергеем Лазаревым

На снимке также находятся ближайшие друзья обоих звезд

Ани Лорак, Сергей Лазарев и другие Фото: instagram/anilorak

Буквально на днях известный российский певец Сергей Лазарев запостил на своей странице в Instagram снимок, на котором он нежно обнимает Ани Лорак. После чего подписчики начали высказывать предположения относительно их интимной связи. Не прошло много времени, как сама Лорак подлила масла в огонь, опубликовав на своей странице новое фото.

На нем украинская звезда, последние несколько лет живущая и работающая в РФ, является частью группового снимка, на котором запечатлена ее давняя подруга, украинская спортсменка Лилия Подкопаева, упомянутый выше Лазарев, Филипп Киркоров, являющийся крестным отцом дочери Лорак, и композитор Игорь Крутой.

Ани Лорак, Сергей Лазарев, Лилия Подкопаева и другие. Фото: instagram/anilorak

"Теплый вечер в кругу друзей", – подписала снимок Ани. А нам остается лишь ждать новых фото, которые, быть может, чуть больше приоткроют завесу тайны над отношениями Лорак и Лазарева.

Напомним, Ани Лорак подала на развод со своим супругом.Доказательством того, что Каролина и Мурат действительно разводятся, является публикация в реестре судебных решений.

Ранее муж Ани Лорак после новости о разводе разместил несколько неоднозначных картинок.