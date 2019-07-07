Так мило! Влад Топалов посвятил Регине Тодоренко песню
Артист опубликовал трогательное видео со свадьбы в Instagram
Влад Топалов спел для Регины Тодоренко на их свадьбе, которая состоялась 3 июля в Италии. В своем Instagram певец опубликовал трогательное видео, в котором посвятил известный хит любимой.
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Напомним, что недавно Регина Тодоренко поделилась с фолловерами забавным видео, в котором показала предсвадебное волнение. Влад же решил порадовать подписчиков более трогательным моментом с важного для них с Региной дня.
В коротком ролике влюбленные запечатлены во время празднования своей женитьбы. Влад исполнил для жены песню John legend – All of me, на что ведущая ответила любимому танцем и объятиями.
Поклонников звездной пары видео привело в восторг. "Это прекрасно!", "Почему я плачу", "Влад влюблен по уши", "Вечно любви!", – пишут в комментариях к публикации подписчики Топалова.
Ранее стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились в свадебное путешествие. Для медового месяца пара выбрала остров Крит в Греции. И хотя звезды не спешат делиться снимками с отдыха, в insta-сторис Регина все же запостила несколько коротких видео, в которых показала свой экзотический завтрак, а также Влада, занимающегося спортом.
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