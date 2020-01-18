Так трогательно! Барак Обама поздравил жену Мишель с днем рождения

Экс-президент США опубликовал романтичные фото

Барак и Мишель Обама Фото: instagram.com/barackobama

Экс-президент США Барак Обама, который представил список любимых фильмов 2019 года, поздравил свою жену Мишель с днем рождения. В честь 56-летия супруги политик опубликовал романтичный коллаж из совместных снимков, чем растрогал многочисленных подписчиков.

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В пятницу, 17 января, Мишель Обама отпраздновала день рождения. В честь этого ее муж разместил на своей странице в социальной сети очаровательные кадры, на которых запечатлен вместе с Мишель.

"В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка", – трогательно подписал пост Обама.

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Мишель ответила супругу смайлом-поцелуем в комментариях. К слову, некоторые пользователи выразили мнение, что Мишель Обама – лучшая первая леди в истории США.

Мишель и Барак поженились в 1992 году. У них есть две дочери — Малия Энн, которая родилась в 1998 году и Наташа (Саша), родившаяся в 2001 году.

В январе 2009 года Обама стал президентом Америки, а в 2012 году был переизбран на второй срок. 20 января 2017 года года его сменил на посту бизнесмен Дональд Трамп. 21 мая 2018 года было объявлено, что Барак и Мишель Обама подписали соглашение с Netflix о продюсировании фильмов и сериалов.

Ранее Барак и Мишель Обама поздравили Джей Ло и Родригеса с помолвкой.

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