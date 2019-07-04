Так трогательно! Появилось видео, как папа ведет Регину Тодоренко под венец

На свадьбе в Италии присутствовали около 100 гостей

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

На роскошной вилле с видом на море в Сорренто влюбленные Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили свою свадьбу в кругу друзей и родных. Фотографий с торжества пока мало, а сами артисты не спешат делиться снимками. Но в интернете уже появляются первые фото и видео со звездной свадьбы.

Так, в сети опубликовала видео, пожалуй, самого трогательного момента – выхода отца с невестой. На кадрах видно, как отец ведет Регину Тодоренко к алтарю под музыкальное сопровождение марша Мендельсона. Дорогу лепестками роз им посыпали самые маленькие гости.

Смотрите видео, как отец ведет Регину Тодоренко к алтарю:

К слову, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально оформили отношения еще в октябре 2018-го – перед рождением сына Михаила. К свадьбе в Италии пара готовилась меньше года. Звездные супруги пригласили около 100 гостей, среди которых в основном самые близкие друзья и родные.

Также в сети уже появилось видео первого танца молодоженов во время итальянской свадьбы.

Узнайте, сколько будут стоить свадебные развлечения для молодоженов:

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