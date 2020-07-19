"Такие молодые": в Сети обнародовано архивное фото Потапа и Каменских

Снимок был сделан во время существования дуэта "Потап и Настя"

В Сети обнародовано архивное фото Насти Каменских и Потапа, недавно отпраздновавших годовщину свадьбы. Снимок был сделан несколько лет назад, в то время, когда еще существовал дуэт "Потап и Настя", и опубликован в фан-аккаунте артистов в Instagram.

На фотографии совсем молодые Настя Каменских и Алексей Потапенко отвечают на вопросы журналистов, сидя за столом. Певица тогда носила привычные кудри, а на ее лице практически не было макияжа. У Потапа, который почти не изменился с того времени, на руке можно заметить обручальное кольцо.

INSTAGRAM

В комментариях фаны артистов отметили, что и Настя, и Потап очень похожи друг на друга. "Очень похожи", "Слушайте, как же они похожи друг на друга, еще тогда", "Настя на себя сегодняшнюю не похожа. Стала лучше", – пишут пользователи сети.

Напомним, что дуэт "Потап и Настя" был основан в 2006 году. 24 октября 2017 года дуэт снял видео, в котором сообщил о паузе в совместной музыкальной работе. Позже, 31 октября, стало известно, что участники начинают сольную карьеру под псевдонимами ПТП и NK.

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А не так давно Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.

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