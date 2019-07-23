Такие влюбленные! Бритни Спирс впервые появилась на красной дорожке с бойфрендом

Американская певица не сдерживала чувств перед фотографами

Бритни Спирс с Сэмом Асгари Фото: AFP

Американская певица Бритни Спирс, которая показала, как готовится к лету на тренировках, уже давно не скрывает свои романтические отношения с 25-летним парнем Сэмом Асгари. Но только лишь недавно пара официально появилась вместе на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Бритни Спирс показала, как отдыхает с молодым бойфрендом:

37-летняя Бритни Спирс выглядела счастливой и очень влюбленной. Нежные поцелуи и трепетные прикасания – влюбленные совсем не скрывали своих чувств перед фотографами. Для первого совместного выхода в свет Бритни выбрала облегающее красное платье с драгоценным чокером, а ее спутник – классический светлый костюм.

Бритни Спирс с Сэмом Асгари Фото: AFP

Первый совместный выход Бритни Спирс с парнем Фото: Getty Images

Напомним, издание DailyMail опубликовало фото Бритни Спирс, сделанные во время ее отдыха на пляже с возлюбленным Сэмом Асгари. После этого в сети на певицу обрушился шквал критики, якобы Бритни Спирс показывает лишь отфотошопленные снимки, ведь на них она выглядит гораздо стройнее.

По словам артистки, папарацци испортили ее фигуру на фото.

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