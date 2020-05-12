"Такие юные!": Сергей Бабкин впервые показал фото с обряда венчания

Сергей и Снежана отпраздновали 12-ю годовщину совместной жизни

Сергей Бабкин, который на карантине выращивает манго прямо у себя дома, поделился эксклюзивными кадрами с церемонии венчания со своей супругой Снежаной. 12 лет назад пара обменялась клятвами, а уже через год они официально поженились.

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В понедельник, 11 мая, Сергей Бабкин поздравил Снежану с их общим праздником. На своей странице в Instagram артист обнародовал архивные снимки, сделанные в день венчания.

"Наше 11 мая много-много лет назад! Наше начало! Делюсь самым сокровенным – таинством венчания", – подписал пост Бабкин.

INSTAGRAM

Обряд проходил в скромной церкви, а с возлюбленными были только двое свидетелей. Отметим, что на тот момент Сергею было 29 лет, а Снежане – 22 года.

Одна из самых романтичных пар украинского шоу-биза Сергей и Снежана познакомились в 2007 году. У них не было пышной свадьбы. 27 марта 2009 года Снежана вместо белого свадебного платья надела джинсовое платье и кожаные сапоги, а Сергей едва не проспал церемонию, и собрался в ЗАГС за 5 минут.

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Ранее Снежана Бабкина призналась, что их с Сергеем отношения пережили кризис. Однажды актриса едва не ушла от любимого.

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