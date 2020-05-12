Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Такие юные!": Сергей Бабкин впервые показал фото с обряда венчания

Сергей и Снежана отпраздновали 12-ю годовщину совместной жизни

Инна Петрова
Сегодня, 11:01

Сергей Бабкин, который на карантине выращивает манго прямо у себя дома, поделился эксклюзивными кадрами с церемонии венчания со своей супругой Снежаной. 12 лет назад пара обменялась клятвами, а уже через год они официально поженились.

Напомним, что недавно замужняя TARABAROVA впервые заговорила о расставании с Владимиром Дантесом.

В понедельник, 11 мая, Сергей Бабкин поздравил Снежану с их общим праздником. На своей странице в Instagram артист обнародовал архивные снимки, сделанные в день венчания.

"Наше 11 мая много-много лет назад! Наше начало! Делюсь самым сокровенным – таинством венчания", – подписал пост Бабкин.

INSTAGRAM

Обряд проходил в скромной церкви, а с возлюбленными были только двое свидетелей. Отметим, что на тот момент Сергею было 29 лет, а Снежане – 22 года.

Одна из самых романтичных пар украинского шоу-биза Сергей и Снежана познакомились в 2007 году. У них не было пышной свадьбы. 27 марта 2009 года Снежана вместо белого свадебного платья надела джинсовое платье и кожаные сапоги, а Сергей едва не проспал церемонию, и собрался в ЗАГС за 5 минут.

Смотрите в сюжете, почему сын Сергея и Снежаны Бабкиных оказался в реанимации:

Ранее Снежана Бабкина призналась, что их с Сергеем отношения пережили кризис. Однажды актриса едва не ушла от любимого.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Снежана Бабкина призналась, что продавала свое грудное молоко MamaRika показала обручальные кольца и фото с регистрации брака Дикобразик, лягушонок, рыбалав: как звезды ласково называют своих любимых
венчание Сергей Бабкин Снежана Бабкина свадьбы звезд
Реклама

Новости партнеров

Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 13:02Food

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Вчера, 10:55Техно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

10 маяFood

Как приготовить овощи на костре по-армянски

10 маяШоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

10 маяFun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

10 маяFood

Для домашней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря

10 маяFun

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

10 маяFun

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

9 маяШоу-бизнес

"Я не украинка": Ольга Куриленко спровоцировала скандал неожиданным высказыванием

9 маяTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

9 маяШоу-бизнес

Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены Дэвида

9 маяАфиша

Лучшие военные фильмы к 9 Мая – подборка

9 маяFood

Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника на даче

Новости партнеров

Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Оказавшаяся в центре скандала Тодоренко нашла выход из ситуации
Оказавшаяся в центре скандала Тодоренко нашла выход из ситуации
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Новый скандал между экс-супругами Узелковым и Боржемской
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной
Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной