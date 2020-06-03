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Такой ее еще не видели: Ольга Цыбульская оголила тело в "горячем" видео

Сегодня, 16:17

Певица позирует в откровенном платье без нижнего белья

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая ранее рассказывала о ревности в браке, решилась на смелый шаг – артистка нарядилась в облегающее платье с декольте и откровенными разрезами по бокам.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала "горячее" видео, на котором Оля с шампанским в руках эротично двигается. Знаменитость призналась, она не думала, что когда-либо опубликует этот ролик в социальной сети.

Певица Ольга Цибульская
Певица Ольга Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

"Никогда не думала, что залью это видео в Instagram. Но за последние несколько недель поняла – вы готовы отвечать откровенностью. В директе столько вопросов об отношениях! Модно говорить "не успеваю отвечать всем". Но я правда не успеваю", – написала Цибульская.

INSTAGRAM

Мнение подписчиков разделилось – часть поклонников остались в восторге от откровенного образа певица, а остальные посчитали видео слишком вульгарным.

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Напомним, не так давно Оля Цибульская призналась, что если бы в школе она не сделала первый шаг к своему нынешнему мужу – вряд ли бы их отношения сложились. Звезда также поделилась романтической историей.

Ранее мы также писали, что Цибульская устала от домыслов об отце своего сына.

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