Такой ее еще не видели: подруга Жанны Фриске в честь годовщины смерти показала архивные фото певицы

15 июня 2015 года артистка скончалась от рака

Ровно 5 лет назад, 15 июня, из жизни скоропостижно ушла эстрадная российская певица Жанна Фриске. Бывшая солистка группы "Блестящие" в возрасте 40 лет скончалась от рака. Артистка длительное время пыталась побороть онкологию, но ей это так и не удалось.

Певица Жанны Фриске Фото: instagram.com/friske_natalia

Сегодня в честь годовщины ее близкие и родные в социальных сетях чтят память певицы – ее родная сестра Наталия Фриске призналась, что до сих пор не может поверить в смерть Фриске: "5 лет... Не верится. Как быстро летит время, нет ощущения, что тебя нет рядом... Ну нет его! Такое чувство, что вот-вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая".

Также на своей странице в Instagram в память о своей звездной подруге телеведущая и певица Ольга Орлова поделилась снимками Жанны из своего личного архива. Напомним, что дружба Ольги и Жанны началась во время их участия в популярной группе "Блестящие".

"Я не поверю в то, что время лечит. Мне легче не становится совсем. Невыносимо больно в этот вечер. Разбито сердце в 22:07", – написала Ольга.

Смотрите в сюжете, кто и как зарабатывал деньги на болезни Жанны Фриске:

Примечательно, что гражданский супруг Фриске и отец их сына – российский телеведущий Дмитрий Шепелев – на своей странице в Instagram в день годовщины ее смерти ничего не публиковал.

Артист налаживает свою личную жизнь и недавно обручился с новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой. На такой поступок он решался долго и не хотел афишировать, дабы не подвергнуться критике со стороны общества. Хотя и со смерти Фриске прошло уже много лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться