TamerlanAlena: "Наша музыка всегда отличалась от той, какая есть у нас в стране"

Звездные супруги рассказали о творчестве и качествах, которые ценят друг в друге

TamerlanAlena. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Известная украинская neo r’n’b группа TamerlanAlena побывали в гостях у "Сегодня". Артисты поделились подробностями предстоящего концерта, рассказали о творчестве и качествах, которые ценят друг в друге.

- 31 мая вы представите концертное шоу "Если что, набирай". Это будет первый большой концерт в столице за два года. Почему понадобился такой перерыв?

Алена

- Мы поменяли команду, с которой работали. Теперь у нас другая стратегия и вот сейчас мы хотим показать результат работы, которую проделали за этот небольшой период времени. Сейчас, пока на небольшой сцене в Киеве, мы решили показать шоу в новом формате. Нам интересно посмотреть на реакцию зрителей. У нас всегда есть концерты – в Украине, а также в Прибалтики, Германия, США. С шоу "Если что, набирай" мы поедем по крупным городам Украины, а после будем готовиться к концертам на самых больших площадках нашей страны.

Тамерлан

- Поэтому всех ценителей хорошей музыки хотим пригласить на наш концерт. Режиссером шоу "Если что, набирай" стал Василий Козарь (постановки в "Танцях з зірками", тур Тины Кароль 2017/18, шоу "Міс Україна", номер Сергея Бабкина на Нацотборе на Евровидение-2018). Будут новые мы, новые образы, песни. По-новому будем представлять и наши полюбившиеся хиты.

TamerlanAlena Фото: Д. Павлов

- Что символизирует яблоко на афише?

Алена

- Мы решили изменить восприятия яблока, как символа устоявшегося и значение, которое мы в него вкладываем – это сближение. Сближение с нами, нашей музыкой, сближение между теми, кто её слушает. Когда мы делали этот кадр, (фотографом была Соня Плакидюк), она спросила: "А кто первый откусил?", это было весело!

Тамерлан

- А может кто-то найдет в этом свое значение или интерпритацию!

Тамерлан и Алена

- Пусть это будет яблоко страсти (одновременно).

- В 2017 году вы сменили название на "TamerlanAlena" (было "Тамерлан и Алена"). С чем это было связано?

Тамерлан

- Это новое видение. Мы тогда начали мыслить по-другому, решили меняться.

Алена

- Когда мы вместе это – TamerlanAlena, так уже проще для нашего зрителя. Кстати, интересно, что что нас иногда называют "Тамерланы" (смеется).

TamerlanAlena Фото: Д. Павлов

- Ваш дуэт, образованный в конце 2009 года, то есть в следующем году вы как 10 лет вместе. Какие перемены в себе заметили за это время?

Тамерлан

- Время очень быстро летит. Не успеваешь осмотреться, а тут уже 10 лет прошло. Мы все это время находимся в какой-то творческой беготне - за чем-то новым, свежим. Мы очень выросли за эти годы, ведь сейчас планка высока. Мы достаточно требовательны к себе. У нас все происходит не быстро, но зато медленно и уверенно. Ищем интересное звучание для наших треков. Наша музыка всегда отличалась от той, какая есть у нас в стране. Это не секрет. Многие знают об этом и говорят.

Алена

- Также за пару недель до шоу мы презентуем новую песню. Мы универсальные артисты и можем писать разную музыку – все песни мы пишем сами. Можем пробовать разные стили, но при этом оставаться на плаву. Наши слушатели растут вместе с нами. Был период, когда мы переезжали в Америку, сейчас у нас нет такой задачи. Хочется быть дома. В Украине стремительно развивается музыка. Люди у нас очень музыкальные. Когда я прихожу в танцевальную студию, вижу там маленьких детей, знаю, что они слушают. Я понимаю, что наша молодежь в плане музыки очень быстро развивается. Мы стараемся делать разные треки, чтобы каждый нашел любимый для себя. Ассоциация TamerlanAlena с треком "Хочу с тобой" никуда не уйдет. И 31 мая эта песня прозвучит в новой интерпретации, звучании. Мы работаем с живым составом музыкантов и практически не будем уходить со сцены. Сейчас с новой командой мы идем в правильном направлении – будем удивлять однозначно!

- Какую музыку предпочитает сын Тимур?

Алена

- Тимуру – четыре года, и, конечно же, он слушает песни родителей (улыбается). Также он занимается танцами. У него хорошее чувство ритма. Тимур все быстро схватывает, запоминает, уже пытается по-английски чуть-чуть разговаривать. Он наш самый первый фанат и когда мы спрашиваем, какая песня ему нравится больше всего, он отвечает. Тамерлан уже знает, на какой сингл снимать клип (улыбается). Сейчас следим за тем, куда он больше стремится.

- А кто главный в семье?

Тамерлан

- У каждого есть своя миссия. Мужчина должен брать ответственность и контролировать, чтобы никто в семье ни в чем не нуждался. Женщина должна отвечать за какие-то семейные домашние моменты. Мы оба главные.

TamerlanAlena Фото: Д. Павлов

- То, что вы муж и жена в жизни, чаще мешает или помогает на сцене?

Тамерлан

- На сцене мы не муж и жена, а TamerlanAlena.

Алена

- Мы смотрим в глаза наших зрителей и вместе с ними отрываемся. На сцене мы артисты и каждый отдельная единица.

- Кто из вас больше ревнует?

Алена

- Когда мы только начинали наше совместное творчество, у Тамерлана был сольный проект, свои поклонницы. Я очень сильно раньше ревновала. Были случаи, когда мы ехали на гастроли, и на вокзале девушки прямо нападали на Тамерлана, пытались его поцеловать, допрыгивали. Мне, конечно, сразу было неприятно, но со временем я успокоилась. Наши отношения завязались. Я поняла, что Тамерлан меня любит.

- Какие качества цените друг в друге?

Алена

- По своей натуре, я очень эмоциональная, звонкая. Я не приемлю, когда мужчина орет. Я люблю спокойных мужчин. Тамерлан – из этих мужчин, он всегда сохраняет спокойствие. Я такая, что могу быстро передумать. Тамерлан в таких случаях направляет, говорит: "Ты не спеши, надо подумать". Мы друг друга дополняем, наверное, в прямом смысле этого слова.

- А если поссорились, кто первый мирится?

Тамерлан

- В зависимости, на какую тему.

Алена

- Мы иногда спорим, так как мы два лидера в семье. Тамерлан во многом мне уступает. Раньше я больше шла на встречу, сейчас я уже этого не делаю, это разные периоды в жизни (улыбается). Меняется все местами.

- Как бы вы охарактеризовали друг друга в трех словах?

Алена

- Я бы сказала, что Тамерлан – целеустремленный, бесстрашный и что он умеет любить женщину.

Тамерлан

- Для меня это открытие (Тамерлан о словах Алены). Если в трех словах, то это – мудрость, эмоция и любовь.

Напомним, победительницей "Голосу країни-8" стала подопечная Сергея Бабкина 20-летняя Алена Луценко из Белой Церкви.