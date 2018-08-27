"Танці з зірками" – 2018: как прошел первый выпуск шоу

По правилам шоу во время первого эфира ни одна пара не покидает проект

Иракли Макацария и Яна Заец. Фото: instagram.com/tanci1plus1

Стартовал новый сезон шоу "Танці з зірками"-2018, на паркет которого вышли одни из самых популярных украинских знаменитостей, в числе которых: Народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко и многие другие.

Зрителей ждал приятный сюрприз, ведь Юрию Горбунову в этом сезоне в качестве ведущей компанию составила Тина Кароль, а за кулисами участников встречал DZIDZIO. Несменными членами жюри остались Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Владислав Яма.

Перед выступлениями все участники шоу представили вступительный номер, станцевав под саундтрек из нашумевшего мюзикла "Величайший шоумен".

Отметим, что, по правилам шоу, во время первого эфира все пары остаются в проекте.

Первым на паркет "Танці з зірками"-2018 вышел экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария. Со своей партнершей Яной Заец, суперфиналисткой шоу "Танцюють всі", он исполнил жгучий пасодобль. От Дмитрия Монатика пара получила 8 баллов, екатерина Кухар оценила их выступление в 6 баллов, а Влад Яма – 7.

Следующей выступила Леся Никитюк, исполнившая современные танцы. Положительно отзывались о выступлении Леси Дмитрий Монатик и Владислав Яма, в то время как Екатерина Кухар неожиданно посоветовала Никитюк "взять пару уроков этикета у Ольги Фреймут". Оценки жюри: Дмитрий Монатик – 7, Екатерина Кухар – 6, Влад Яма – 5.

Юная певица Мишель Андраде в этом сезоне "одолжила" партнера по танцам Нади Дорофеевой и вышла на паркет вместе с Женей Котом. Вместе они "зажгли" паркет латиноамериканским танцем – бачатой. От Монатика Мишель досталось 8 баллов, Екатерины Кухар – 6, Влада Ямы – 7.

Звездный фитнес-тренер Анита Луценко удивила современными контемпом. Жюри оценили ее выступление следующим образом: Дмитрий Монатик – 7, Екатерина Кухар – 5, Владислав Яма – 6.

Ранее сообщалось, что вместо солистки группы НЕАНГЕЛЫ Славы Каминской на паркет выйдет ее муж Эдгар. Однако, во время эфира "Танці з зірками" стало ясно, что Слава не выступит сегодня согласно правилу шоу – любая пара имеет право один раз отказаться от выступления. Отметим, что партнером Каминской стал победитель прошлого сезона Игорь Кузьменко, танцевавший в паре с Натальей Могилевской. отметим, что Игорь не так давно стал отцом.

Слава Каминская и Игорь Кузьменко Фото: instagram.com/tanci1plus1 Маша Ефросинина на паркете представила страстную румбу. Оценки жюри: Монатик – 8, Екатерина Кухар – 7, Влад Яма – 6. Легендарный Павел Зибров удивил публику, исполнив трогательный вальс. Этот танец, по словам народного артиста Украины, он посвятил своей жене. Жюри оценили танец следующим образом: Дмитрий Монатик – 7, Екатерина Кухар – 5, Влад Яма – 5. Украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская для первого эфира выбрали аргентинское танго. Их выступление Дмитрий Монатик оценил в 7 баллов, Екатерина Кухар – 5, Владислав Яма – 6. И если в прошлом сезоне главным юмористом на паркете был Юрий Ткач, то в этом ему на замену пришел Игорь Ласточкин, исполнив яркий чайф. К слову, партнершей Игоря по танцам стала Илона Гвоздева, выступавшая в прошлом сезоне с Юрием Ткачем. Жюри положительно оценили танец Игоря и Илоны, поставив им по 7 баллов. Злата Огневич окунула всех в таинственную атмосферу востока, исполнив на паркете модерн под песню Стинга Desert Rose. Оценки от жюри: Дмитрий – 6, Екатерина – 4, Влад – 6.

Партнершей по танцам ресторатора Николая Тищенко оказалась DJ NANA. Вместе они исполнили сальсу. Оценки жюри: Дмитрий Монатик – 6, Екатерина Кухар 3, Влад Яма – 4.

Оксана Марченко стремилась быть участницей шоу, а не ведущей. В новом амплуа она исполнила нежный вальс на паркете "Танці з зірками". Дмитрий Монатик оценил ее выступление в 7 баллов, Екатерина Кухар и Влад Яма поставили по 6.

Актер Павел Вишняков приятно удивил судей и все зрителей, исполнив страстное танго. Оценки жюри: Дмитрий Монатик-8, Екатерина Кухар и Влад Яма- по 7 баллов.

Звездой вечера стал ведущий Руслан Сенечкин, исполнив зажигательный хип-хоп. Руслан признался, что во время тренировок он похудел на 11 килограммов. Отметим, что ведущий набрал наибольшее количество баллов – 24.

Приятным сюрпризом под конец эфира стало выступление Тины Кароль, представившей номер из своего сольного концерта "Интонации".