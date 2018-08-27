"Танці з зірками" – 2018: как прошел первый выпуск шоу
По правилам шоу во время первого эфира ни одна пара не покидает проект
Стартовал новый сезон шоу "Танці з зірками"-2018, на паркет которого вышли одни из самых популярных украинских знаменитостей, в числе которых: Народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко и многие другие.
Зрителей ждал приятный сюрприз, ведь Юрию Горбунову в этом сезоне в качестве ведущей компанию составила Тина Кароль, а за кулисами участников встречал DZIDZIO. Несменными членами жюри остались Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Владислав Яма.
Перед выступлениями все участники шоу представили вступительный номер, станцевав под саундтрек из нашумевшего мюзикла "Величайший шоумен".
Отметим, что, по правилам шоу, во время первого эфира все пары остаются в проекте.
Ранее сообщалось, что вместо солистки группы НЕАНГЕЛЫ Славы Каминской на паркет выйдет ее муж Эдгар. Однако, во время эфира "Танці з зірками" стало ясно, что Слава не выступит сегодня согласно правилу шоу – любая пара имеет право один раз отказаться от выступления. Отметим, что партнером Каминской стал победитель прошлого сезона Игорь Кузьменко, танцевавший в паре с Натальей Могилевской. отметим, что Игорь не так давно стал отцом.
Оксана Марченко стремилась быть участницей шоу, а не ведущей. В новом амплуа она исполнила нежный вальс на паркете "Танці з зірками". Дмитрий Монатик оценил ее выступление в 7 баллов, Екатерина Кухар и Влад Яма поставили по 6.
Актер Павел Вишняков приятно удивил судей и все зрителей, исполнив страстное танго. Оценки жюри: Дмитрий Монатик-8, Екатерина Кухар и Влад Яма- по 7 баллов.
Звездой вечера стал ведущий Руслан Сенечкин, исполнив зажигательный хип-хоп. Руслан признался, что во время тренировок он похудел на 11 килограммов. Отметим, что ведущий набрал наибольшее количество баллов – 24.
Приятным сюрпризом под конец эфира стало выступление Тины Кароль, представившей номер из своего сольного концерта "Интонации".