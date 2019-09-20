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"Танці з зірками 2019": что будет в пятом выпуске

Пятый выпуск шоу пройдет в воскресенье, 22 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Танці з зірками 2019: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Танці з зірками 2019: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Фото: пресс-служба

22 сентября в 21:00 телезрителей ждет самый трогательный эфир третьего обновленного сезона "Танців з зірками", который пройдет под темой "Год, который изменил мою жизнь". Звезды откровенно расскажут про события, которые стали для них переломными, и посвятят свои номера близким людям. Ведущей балкона в пятом прямом эфире станет телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе.

Самая сексуальная пара проекта Даниэль Салем и Юлия Сахневич поднимут в своем выступлении тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанскими корнями впервые расскажет, как совсем в юном возрасте был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, которая осталась в Одессе, раздался оглушительный взрыв, и связь прервалась. Девушка целый месяц думала, что Салем погиб, пока он не вернулся в Украину и не разыскал возлюбленную. Именно о такой долгожданной встрече после тяжелой разлуки и станцует вальс пара на паркете.

Танці з зірками 2019: Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Танці з зірками 2019: Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Фото: пресс-служба

А Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар посвятят контемпорари подруге и коллеге Вики – актрисе Марине Поплавской, которая в прошлом году погибла в автокатастрофе. Пара через танец передаст, как важно ценить время с близкими людьми и расскажет о годе знакомства Виктории с Мариной Поплавской. А веселая и беззаботная на публике актриса откровенно расскажет о тяжелой потере, которая разделила ее жизнь на до и после. "Я сейчас очень жалею обо всём, что так и не успела сказать. В своём номере мы затронем тему времени. Хотим напомнить, как важно говорить нужные слова, не откладывая на потом. Потому что "потом" может не наступить", – говорит Виктория.

В один из самых откровенных вечеров на проекте Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцуют фокстрот под пронзительную песню Джамалы "Шлях до дому". Пара посвятит свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями. А королева юмора Елена Кравец и Максим Леонов станцуют проникновенное танго под песню Аллы Пугачевой "Так же как все", с помощью которого Лена передаст всю сложность работы в мужском коллективе студии "Квартал 95".

Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Фото: пресс-служба

Белорусский актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко покажут на паркете фристайл под хит Paulo Nutinu "Iron sky" и расскажут в танце об одной из самых драматических страниц в истории – взрыве на АЭС в Чернобыле. А самая чувственная пара проекта Ксения Мишина и Женя Кот отойдут от привычного амплуа и станцуют на паркете хип-хоп под трек MONATIK "Моим". Ксения откровенно расскажет том, как после расставания с мужем она осталась одна с маленьким ребенком на руках, и через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы после всего вновь вернуться в актерскую профессию.

В конце вечера телезрителей ждет сюрприз – выступление итальянского трио Il Volo.

Узнайте также все подробности четвертого выпуска шоу "Танці з зірками 2019".

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