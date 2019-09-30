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Безумный шляпник, Мулен Руж и Тарантино: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками"

Сегодняшний прямой эфир был посвящен кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:01
Танці з зірками 2019: как прошел шестой эфир
Танці з зірками 2019: как прошел шестой эфир
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками 2019", который на прошлой неделе покинула MARUV. О том, как прошел грандиозный выпуск, посвященный кино, узнайте далее в материале.

Сегодня на балконе присутствовали сразу два ведущих – комик, актер "95 Квартала" Евгений Кошевой и єксперт программы "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.

Вечер мирового кино на "Танцах" открыли Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Пасодобль участники станцевали в образах Красной королевы и Безумного шляпника из фильма "Алиса в стране чудес". Балл этой пары – 21.

Следующими покорять паркет вышли Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Любимый фильм Даниэля – нашумевшая картина с Брэдли Купером и Леди Гагой "Звезда родилась". Звездные жюри оценили выступление пары в 29 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров перевоплотились в героев "Семейки Адамс". На паркете к танцорам присоединились выбывшие ранее Серега и Надежда Матвеева. Пара заработала 29 баллов.

Фаворит Оли Поляковой Михаил Кукуюк вместе со своей партнершей Елизаветой Дружининой повторил номер Влада Ямы и Натальи Могилевской. Судьи поставили участникам 14 баллов.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева примерили на себя образы Джека и Роуз из "Титаника". Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма поставили участникам 25 баллов.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко посвятили номер фильму "Отряд самоубийц". Украинские Харли и Джокер заработали 20 баллов.

Далее на паркете Ксения Мишина и Женя Кот показали настоящий Бродвей. Звездные судьи подарили участникам 30 баллов.

Еще один зрелищный номер к шестому эфиру подготовили Дзидзьо и Яна Цыбульская. Мулен Руж пары жюри "Танців з зірками 2019" оценили в 21 балл.

Следующими выступили Людмила Барбир и Дмитрий Жук, которые перевоплотились в героев Умы Турман и Джона Траволты из фильма "Криминальное чтиво". Общий балл – 26.

Елена Кравец и Макс Леонов показали в эфире "Танців з зіракми 2019" миниатюру из картины "Служебный роман". Судьи поставили паре 28 баллов.

О том, кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске, узнайте здесь.

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