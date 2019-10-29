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"Танці з зірками 2019": как сейчас чувствует себя Анна Ризатдинова

Партнер гимнастки назвал причину ее плохого самочувствия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая недавно назвала причину развода с олигархом Александром Онищенко, в воскресенье, 27 октября, во время десятого выпуска шоу "Танці з зірками 2019" едва не потеряла сознание.

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Фаворитка проекта и ее партнер Александр Прохоров представили классический балет и в очередной раз оказались на первом месте в турнирной таблице с результатом 38 баллов. Но после исполнения сложнейшего номера звезде стало нехорошо прямо на паркете, в прямом эфире. Спортсменка начала терять сознание, но партнер Александр Прохоров вовремя сориентировался и подхватил Анну на руки, не дав ей упасть. Ведущему Юрию Горбунову пришлось прервать прямой эфир на рекламу, а пара после паузы не вышла на объявление оценок от судей проекта.

Причиной плохого самочувствия и повышенного давления, как позже рассказал партнер Анны – Александр Прохоров, стала огромная усталость от ежедневных нагрузок. Гимнастка за неделю сумела стать на пуанты и освоить сложнейшие элементы танца, хотя это было крайне сложно. Отразилось на самочувствии и трагическое событие в семье девушки – на этой неделе дедушка спортсменки ушел из жизни.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Десятая неделя на проекте для нас самая сложная. Сложно не только физически, а даже больше морально. Мы не сдаемся, и тот инцидент, который случился с Аней после нашего номера, лишь доказательство того, что мы много трудимся в зале, чтобы показать нашему любимому зрителю настоящую магию танца. Безусловно, мне стало страшно в тот момент, когда Аня, облокотившись на меня, начала терять сознание. Переживал за ее здоровье, чтобы не было плохих последствий", – рассказывает партнер Анны.

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По его словам, гимнастка сразу после эфира поехала домой восстанавливать силы и сейчас уже себя чувствует хорошо.

"Мы дали себе день на передышку: отменили репетиции в понедельник и занимались подготовкой к следующему эфиру, думали над идеей, выбирали музыку. Я знаю одно: она – боец, и что бы ни было, она будет стоять крепко и двигаться к финалу как танк. А это была всего лишь маленькая фора для других участников. Дальше будет жесткая борьба за приз, который наша пара заслуживает", — рассказал Александр Прохоров.

Ранее мы также рассказали, как прошел десятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". Кроме того, стало известно, какая пара покинула шоу.

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шоу-бизнес Анна Ризатдинова гимнастка Танці з зірками 2019
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