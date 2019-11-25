"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

За победу в финале боролись сразу три пары

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал шоу "Танці з зірками 2019". В этому году финалистами стали сразу три пары – Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, актриса "Дизель-шоу" Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, актриса Ксения Мишина и Женя Кот.

Впервые за всю историю мирового шоу в украинском телепроекте были изменены правила – финалисты исполнили не по три танца, а целых шесть! Первый танец – тот, с которым пара взяла старт на проекте, второй – выбор зрителей и финальная битва, где финалисты станцевали четыре стиля – танго, фристайл, ча-ча-ча и джайв.

Согласно оценкам жюри и голосованию зрителей, бронзовыми призерами стали Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. На втором месте оказались олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Победителями шоу "Танці з зірками" в 2019 году Ксения Мишина и Женя Кот.

Выступления победителей в финале шоу "Танці з зірками 2019"

Ксения Мишина и Женя Кот – фокстрот:

Ксении Мишиной и Жени Кота – джаз-модерн:

Также подробнее узнайте, как прошел финал развлекательного шоу "Танці з зірками 2019".

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