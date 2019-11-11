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"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

Узнайте, какие пары прошли в полуфинал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:29
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 12 эфире
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 12 эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 10 ноября, состоялся двенадцатый прямой эфир шоу "Танців з зірками 2019". В четвертьфинале пары танцевали по два танца, а вместе с ними на паркет вышли популярные звезды. Далее в материале узнайте, кто покинул проект в 12 выпуске.

Напомним, что в этом прямом эфире "Танців з зірками" выступили группа "ВИА Гра" в своем первом и золотом составе, а также Джамала, Тина Кароль и Ассоль. Ведущими на балконе были Надя Дорофеева и Позитив.

После всех выступлений 12 выпуска турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 11 ноября, выглядела так:

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В результате голосования зрителей, и с учетом оценок судей, в зону риска попали две пары – Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Елена Кравец и Макс Леонов.

Чтобы побороться за место в проекте, участникам пришлось станцевать на паркете ча-ча-ча. Отметим, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.

Так, на этот раз шоу "Танці з зірками 2019" покинули Елена Кравец и Макс Леонов. В полуфинал нового сезона самого танцевального проекта Украины проходят такие пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Смотрите выступление в 12 выпуске "Танців з зірками 2019":

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