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"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Узнайте, какая пара не дошла до финала

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:57
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 11 эфире
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 11 эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 3 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019", в который вернулась Наталья Могилевская. Далее в материале узнайте, какая пара покинула проект за несколько шагов до финала.

Напомним, что приглашенной ведущей нового танцевального вечера стала Регина Тодоренко, а пары выступали с участниками прошлых сезонов.

После всех выступлений 11-го выпуска турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 3 ноября, выглядела так:

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В результате голосования зрителей и с учетом оценок судей в зону риска попали две пары – Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, а также Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Чтобы побороться за место в проекте, участникам пришлось станцевать на паркете импровизационный джайв. Отметим, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.

Так, на этот раз шоу "Танці з зірками 2019" покинули Алексей Яровенко и Алена Шоптенко.

Смотрите выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенков в 11-м выпуске "Танців з зірками 2019":

О том, кто вылетел из шоу "Танці з зірками 2019" на прошлой неделе, читайте здесь.

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