"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире
Узнайте, какая пара не дошла до финала
В это воскресенье, 3 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019", в который вернулась Наталья Могилевская. Далее в материале узнайте, какая пара покинула проект за несколько шагов до финала.
Напомним, что приглашенной ведущей нового танцевального вечера стала Регина Тодоренко, а пары выступали с участниками прошлых сезонов.
После всех выступлений 11-го выпуска турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 3 ноября, выглядела так:
В результате голосования зрителей и с учетом оценок судей в зону риска попали две пары – Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, а также Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.
Чтобы побороться за место в проекте, участникам пришлось станцевать на паркете импровизационный джайв. Отметим, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.
Так, на этот раз шоу "Танці з зірками 2019" покинули Алексей Яровенко и Алена Шоптенко.
Смотрите выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенков в 11-м выпуске "Танців з зірками 2019":
О том, кто вылетел из шоу "Танці з зірками 2019" на прошлой неделе, читайте здесь.
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