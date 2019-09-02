"Танці з зірками 2019": кто покинул проект во втором эфире

Узнайте, какая пара первой выбыла из шоу

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект во втором эфире Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 1 сентября, на телеканале "1+1" состоялся второй эфир проекта "Танці з зірками 2019". В этом выпуске телезрители впервые проголосовали за своих любимчиков, а участники посвятили выступления своим кумирам, которыми оказались как знаменитости, так и не известные широкой публике личности. Минувшим вечером, согласно правилам, шоу покинула первая пара.

После того, как все 14 пар-участников проекта "Танці з зірками" выступили в прямом эфире, линии для голосования были закрыты. К этому моменту турнирная таблица выглядела так:

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По итогам зрительского голосования, к которому прибавили баллы от судей Екатерины Кухар, Влада Ямы и Франциско Гомеса, самыми слабыми танцорами обновленного проекта "Танці з зірками" стали TAYANNA и Игорь Кузьменко. Они покинули проект. Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок в следующих прямых эфирах каждое воскресенье на телеканале "1+1".

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Смотрите выступление TAYANNA и Игорь Кузьменко – Танці з зірками 2019 – 01.09.2019:

К слову, перед началом проекта "Танці з зірками 2019" TAYANNA травмировалась на репетициях. Певица повредила ребро и ее выступление оказалось под угрозой срыва.

О том, как прошел второй эфир шоу "Танці з зірками", подробно читайте здесь.

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