Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект во втором эфире

Узнайте, какая пара первой выбыла из шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:44
"Танці з зірками 2019": кто покинул проект во втором эфире
"Танці з зірками 2019": кто покинул проект во втором эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 1 сентября, на телеканале "1+1" состоялся второй эфир проекта "Танці з зірками 2019". В этом выпуске телезрители впервые проголосовали за своих любимчиков, а участники посвятили выступления своим кумирам, которыми оказались как знаменитости, так и не известные широкой публике личности. Минувшим вечером, согласно правилам, шоу покинула первая пара.

После того, как все 14 пар-участников проекта "Танці з зірками" выступили в прямом эфире, линии для голосования были закрыты. К этому моменту турнирная таблица выглядела так:

INSTAGRAM

По итогам зрительского голосования, к которому прибавили баллы от судей Екатерины Кухар, Влада Ямы и Франциско Гомеса, самыми слабыми танцорами обновленного проекта "Танці з зірками" стали TAYANNA и Игорь Кузьменко. Они покинули проект. Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок в следующих прямых эфирах каждое воскресенье на телеканале "1+1".

INSTAGRAM

Смотрите выступление TAYANNA и Игорь Кузьменко – Танці з зірками 2019 – 01.09.2019:

К слову, перед началом проекта "Танці з зірками 2019" TAYANNA травмировалась на репетициях. Певица повредила ребро и ее выступление оказалось под угрозой срыва.

О том, как прошел второй эфир шоу "Танці з зірками", подробно читайте здесь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Екатерина Кухар призналась, почему стала балериной Влад Яма назвал аутсайдеров проекта "Танці з зірками 2019" Тина Кароль презентовала новую песню "Вабити": видео
Tayanna Танці з зірками Танці з зірками 2019
Реклама

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак

Популярные статьи

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

30 августаШоу-бизнес

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

30 августаТехно

Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

30 августаШоу-бизнес

Александр Стоянов стал народным артистом Украины: реакция Екатерины Кухар

30 августаFun

Девушка три года не пользовалась шампунем: как она выглядит сейчас

Новости партнеров

Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Диета «Пять ложек» — похудение на 15–20 кг без запретов
Диета «Пять ложек» — похудение на 15–20 кг без запретов
Антитренды 2019: с чем из мира бьюти нужно распрощаться
Антитренды 2019: с чем из мира бьюти нужно распрощаться
Сколько детей у Соловьева и как он их воспитывает
Сколько детей у Соловьева и как он их воспитывает
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Тренировочный план для улучшения выносливости и скорости
Тренировочный план для улучшения выносливости и скорости
Правда ли, что бег улучшает память?
Правда ли, что бег улучшает память?