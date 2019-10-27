"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в десятом эфире

Узнайте, какую пару не спасли голоса зрителей

Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 10 эфире Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 27 октября, состоялся 10 прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019". Темой нового выпуска стал "Мистический вечер на Хэллоуин", а ведущей стала эпатажная MARUV. Далее в материале узнайте, кто не дошел до финала нового сезона "Танців з зірками".

После всех выступлений турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 27 октября, выглядела так:

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В результате голосования зрителей и оценок судей в зону риска попали две пары – Даниэль Салем и Юлия Сахневич, а также Елена Кравец и Макс Леонов.

Чтобы побороться за место в проекте, участникам пришлось станцевать на паркете импровизационное ча-ча-ча. Отметим, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.

Мнения судей разделилось, и потому, согласно правилам шоу, было оглашено количество голосов, которые зрители отдали за обе пары в течение 10-го эфира. Пара, за которую голосовали меньше, проигрывает.

Так, на этот раз шоу "Танці з зірками 2019" покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Смотрите выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич в 10-м выпуске "Танці з зірками 2019":

Напомним, что на прошлой неделе проект "Танці з зірками 2019" оставили Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

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