"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в десятом эфире
Узнайте, какую пару не спасли голоса зрителей
В это воскресенье, 27 октября, состоялся 10 прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019". Темой нового выпуска стал "Мистический вечер на Хэллоуин", а ведущей стала эпатажная MARUV. Далее в материале узнайте, кто не дошел до финала нового сезона "Танців з зірками".
После всех выступлений турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 27 октября, выглядела так:
В результате голосования зрителей и оценок судей в зону риска попали две пары – Даниэль Салем и Юлия Сахневич, а также Елена Кравец и Макс Леонов.
Чтобы побороться за место в проекте, участникам пришлось станцевать на паркете импровизационное ча-ча-ча. Отметим, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.
Мнения судей разделилось, и потому, согласно правилам шоу, было оглашено количество голосов, которые зрители отдали за обе пары в течение 10-го эфира. Пара, за которую голосовали меньше, проигрывает.
Так, на этот раз шоу "Танці з зірками 2019" покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич.
Смотрите выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич в 10-м выпуске "Танці з зірками 2019":
Напомним, что на прошлой неделе проект "Танці з зірками 2019" оставили Людмила Барбир и Дмитрий Жук.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.