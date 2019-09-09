"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в третьем выпуске

Узнайте, какая пара набрала наименьшее количество голосов

Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в третьем выпуске Фото: пресс-служба

В воскресенье, 8 сентября, на телеканале "1+1" состоялся третий эфир проекта "Танці з зірками 2019". Еще одна пара, которая набрала наименьшее количество голосов, покинула шоу навсегда.

В третьем выпуске "Танців з зірками" зрители и конкурсанты попрощались с парой Серега и Аделина Дели. Они не будут продолжать борьбу за участие в суперфинале.

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В новом прямом эфире участники "Танців з зірками" выступали под украинские песни и рассказывали, что для них Украина. Своими номерами особенно впечатлили Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Согласно суммарным баллам звездных судей Екатерины Кухар, Франциско Гомеса и Влада Ямы, а также зрительских голосов, лидерами третьего прямого эфира "Танців" стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

После выступления последней пары этого вечера турнирная таблица выглядела следующим образом:

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После остановки зрительского голосования в тройке слабых остались Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Дзидзьо и Яна Цыбульская, Серега и Аделина Дели. В третьем выпуске проекта "Танці з зірками" шоу покинули Серега и Аделина Дели.

Смотрите выступление Сереги и Аделины в третьем эфире Танці з зірками:

Напомним, что первой новый сезон "Танців з зірками" на телеканале "1+1" покинула TAYANNA.

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