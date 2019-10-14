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"Танці з зірками 2019": кто покинул танцевальное шоу в восьмом эфире

Украинский актер нарушал правила проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:09
Участники шоу "Танці з зірками 2019"
Участники шоу "Танці з зірками 2019"
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой эфир "Танців з зірками 2019". Вечер был посвящен танцам из классической бальной хореографии, а самым неожиданным сюрпризом стало появление легенды – Григория Чапкиса. 89-летний танцор занял место в кресле звездного судьи MONATIK. Участникам сегодня было сложнее всего выступать, поскольку их оценивал сам маэстро!

В результате голосования зрителей и оценок судьей в зону риска попали две пары – Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой и Алексей Яровенко с Аленой Шоптенко.

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Чтобы побороться за место в проекте участникам пришлось станцевать на паркете импровизационную постановку. До эфира пары не знали, какой стиль им придется продемонстрировать, поэтому не смогли подготовиться к ча-ча-ча. Задача усложнилась и тем, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.

Алексей Яровенко с Аленой Шоптенко показали несколько танцевальных па, а вот актер Михаил Кукуюк отказался танцевать и принял поражение. Судьи единогласно приняли решение – проект покидают Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой. Более того, они были разочарованы, что Михаил даже не попытался побороться и подвел своего партнера – Елизавету.

Отметим, что украинский актер вместе со своей партнершей получил сегодня от жюри низкую оценку за румбу, что и привело к поражению в проекте.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина – румба:

Ранее мы писали, как прошел седьмой эфир проекта "Танці з зірками 2019".

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