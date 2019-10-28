"Танці з зірками 2019": MARUV продемонстрировала эпатажный номер в прямом эфире

В десятом выпуске MARUV стала ведущей балкона

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

В воскресенье, 27 октября, состоялся десятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", который прошел под темой "Мистический вечер на Хэллоуин", поэтому на паркете участники демонстрировали номера, полные загадочных историй. Ведущей балкона стала эпатажная артистка, участница этого сезона MARUV, которая танцевала с JAY

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Отметим, MARUV и Евгений (JAY) Дмитренко покинули шоу "Танці з зірками 2019" в пятом эфире. Еще совсем недавно зрители хотели вернуть ее в проект, поэтому латексная дева встречала звезд на балконе и первой узнавала об оценках судей. Кроме того, в десятом эфире MARUV выступила с обновленной версией песни Bang!, с которой певица одержала победу на Нацотборе на Евровидение 2019. Традиционно MARUV появилась на паркете в откровенном латексном костюме и обуви на высокой платформе.

Напомним, в десятом эфире "Танців з зірками 2019" фаворитке шоу Анне Ризатдиновой стало плохо. Ранее мы также подробно рассказали, как прошел десятый выпуск "Танців з зірками".

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