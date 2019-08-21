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"Танці з зірками 2019": одна из участниц получила серьезную травму

Одна из участниц получила травму ноги на репетиции проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Виктория
Виктория
Фото: instagram.com/bulitka

25 августа стартует новый сезон популярного шоу "Танці з зірками". Все участники проекта определены, а это значит, что началась репетиция. В этом году не обошлось без травм – украинская актриса Виктория Булитко получила серьезную травму ноги.

Также смотрите, как папарацци подловили Дэниэла Крейга после полученной травмы ноги:

О случившемся участница проекта "Танці з зірками" рассказала поклонникам на своей странице в Instagarm и поделилась снимком поврежденной ноги. Отметим, что знаменитость получила травму правой ноги, которая является в танцах рабочей.

Скриншот из соцсети

"Допрыгалась! Дотанцевалась! Еду к хирургу, потому что скакать я пока на правой ноге не могу. А она у меня толчковая и все приземления на нее, все поддержки с нее…" — рассказала Вика в Instagram и пожаловалась на отеки. 

Артистке настолько больно, что она не в состоянии самостоятельно водить машину. Фанаты опасаются, что Виктория не сможет танцевать в первом прямом эфире шоу. 

Полный список участников вы можете узнать в нашем материале

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