"Танці з зірками 2019": одна из участниц получила серьезную травму

Одна из участниц получила травму ноги на репетиции проекта

Виктория Фото: instagram.com/bulitka

25 августа стартует новый сезон популярного шоу "Танці з зірками". Все участники проекта определены, а это значит, что началась репетиция. В этом году не обошлось без травм – украинская актриса Виктория Булитко получила серьезную травму ноги.

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О случившемся участница проекта "Танці з зірками" рассказала поклонникам на своей странице в Instagarm и поделилась снимком поврежденной ноги. Отметим, что знаменитость получила травму правой ноги, которая является в танцах рабочей.

Скриншот из соцсети

"Допрыгалась! Дотанцевалась! Еду к хирургу, потому что скакать я пока на правой ноге не могу. А она у меня толчковая и все приземления на нее, все поддержки с нее…" — рассказала Вика в Instagram и пожаловалась на отеки.

Артистке настолько больно, что она не в состоянии самостоятельно водить машину. Фанаты опасаются, что Виктория не сможет танцевать в первом прямом эфире шоу.

Полный список участников вы можете узнать в нашем материале.

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