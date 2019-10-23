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"Танці з зірками 2019": в десятом выпуске на шоу вернется MARUV

Десятый выпуск шоу пройдет в воскресенье, 27 октября

"Танці з зірками 2019": что будет в десятом выпуске Фото: пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками". До финала осталось недолго, а за кубок победителя соревнуются семь пар. Борьба за победу становится все сильнее, судьи – более требовательными, а постановки нацелены на то, чтобы участники могли показать свою техническую подготовку в танцах.

Звезды уже не раз примеряли на себя яркие амплуа, а темой этого эфира станет "Мистический вечер на Хэллоуин", поэтому на паркете появятся номера, полны загадочных историй. Ведущей балкона станет эпатажная артистка, участница этого сезона, MARUV, которая танцевала с JAY. Еще совсем недавно зрители хотели вернуть ее в проект, поэтому латексная дева будет встречать звезд на балконе и первой узнавать об оценках судей.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Так, самый сексуальный ведущий Даниэль Салем станет оборотнем. Вместе со своей партнершей Юлией Сахневич они станцуют сказочное танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко решили покорить зал нелегким квикстепом в образах графа Дракулы и его леди. Елена Кравец покажет всем, что она тоже настроена побеждать и готова удивлять. Поэтому вместе со своим партнером готовится овладеть техникой хип-хоп, который будет похож на ритуальный танец.

Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов Фото: пресс-служба

В свою очередь, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров уже станцевали все основные танцы бальной программы. Пара продемонстрирует сложнейший вид искусства – балет. Гимнастка впервые поборется за звание черного лебедя. Оценит ли такую ​​смелость судья проекта Екатерина Кухар, зрители узнают уже скоро.

Узнайте также, кто покинул "Танці з зірками 2019" в девятом эфире.

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