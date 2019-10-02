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Анонс

"Танці з зірками 2019": в седьмом выпуске участники обменяются партнерами

Седьмой выпуск шоу пройдет в воскресенье, 6 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Участник "Танців з зірками 2019" Алексей Яровенко
Участник "Танців з зірками 2019" Алексей Яровенко
Фото: пресс-служба

На "Танцях з зірками" назревает настоящее противостояние между участниками. Проект близится к экватору, и по этому случаю уже в воскресенье, 6 октября, в 21:00 состоится грандиозный бал, во время которого пары исполнят самые популярные танцы из классической бальной хореографии. Но главной интригой вечера станет обмен партнерами.

По правилам проекта, которые действуют во всем мире, в седьмом эфире артисты выйдут на паркет с другими танцорами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок. Для многих это станет шоком и непростым испытанием, ведь за семь недель они уже успели сдружиться, а между некоторыми и вовсе возникли чувства. Им придется не только найти общий язык с другими участниками, но и конкурировать на паркете со своими партнерами.

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Артисты отойдут от привычного амплуа и телезрители узнают их совершенно с новой стороны. Всегда трогательный и лирический Даниэль Салем предстанет в образе легендарного короля Артура. Ведущий со своей новой партнёршей станцует пасодобль под хит Billie Eilish. Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец в образе Кэрри Брэдшоу из известного сериала "Секс в большом городе" продемонстрирует на паркете секреты обольщения.

Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Фото: пресс-служба

Людмила Барбир с новым партнером станцуют ча-ча-ча под трек MONATIK "Каждый раз". Шоумен Владимир Остапчук на один эфир перевоплотится в мушкетера, который поборется за возращение в шоу одной из участниц. А Ксения Мишина в горячем танго будет добиваться благосклонности короля. Белорусский актер Алексей Яровенко с новой партнершей покажет медленный вальс под лирический трек Александра Пономарева "Варто чи ні" и посвятит его своей жене. И уже в воскресенье телезрители узнают, кто из танцоров бросил себе вызов и пообещал научить танцевать Михаила Кукуюка.

Танці з зірками 2019: Ксения Мишина и Женя Кот
Танці з зірками 2019: Ксения Мишина и Женя Кот
Фото: пресс-служба

В этом эфире по правилам проекта ни одна из пар не покинет паркет. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, и будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам следующей недели. В каком составе выйдут участники на паркет в этот раз, смотрите уже в воскресенье в 21.00.

Напомним, что до середины проекта дошли самые сильные участники: телеведущая Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук, самая сексуальная пара проекта Даниэль Салем и Юлия Сахневич, принцесса юмора Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, белорусский актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, шоумен Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и Макс Леонов, самая драматичная пара Ксения Мишина и Женя Кот, а также звезда фильма "Свингеры" Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Ранее мы также рассказали, как прошел шестой выпуск шоу "Танці з зірками 2019".

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