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Анонс

"Танці з зірками 2019": в восьмом выпуске появится Потап со своим сыном

Седьмой выпуск шоу пройдет в воскресенье, 13 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:44
Потап с сыном Андреем
Потап с сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

В это воскресенье в 21:00 состоится восьмой прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Битва за жизнь". Участники будут демонстрировать на паркете только танцы бальной программы, а пары, которые по результатам голосования телезрителей попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, к которым на этот раз присоединится легенда проекта, балетмейстер и народный артист Григорий Чапкис. Именно он был одним из членов жюри "Танців з зірками" 13 лет назад и давал наставления звездным участникам.

Григорий Чапкис вернется на "Танці з зірками"
Григорий Чапкис вернется на "Танці з зірками"
Фото: пресс-служба

Ведущими балкона, которые будут встречать звезд после выступлений, станут шоумен Потап вместе со своим 11-летним сыном Андреем. Вместе звездный отец с сыном будут поддерживать участников и первыми узнавать об оценках судей.

Андрей будет впервые выступать в роли ведущего "Танців з зірками". Юная звезда успела поделиться впечатлениями перед своим первым прямым эфиром: "Конечно, я волнуюсь, потому что в этот вечер на меня будет смотреть вся страна. Большая ответственность – находиться на одном балконе с такими звездными участниками! Можно и растеряться... Но у меня уже есть опыт проведения мероприятий, который, надеюсь, не подведет. Уверен, эфир пройдет отлично, ведь у меня такая поддержка", – рассказал Андрей.

Сын Потапа – Андрей
Сын Потапа – Андрей
Фото: пресс-служба

В свою очередь, Потап поддержал сына и добавил: "Несмотря на свой юный возраст, Андрей – парень профессиональный и подготовленный: он уже был ведущим больших концертов и мероприятий, ведет свой влог и активен в соцсетях, поет со мной на студии и выступал на школьном выпускном. Недавно мы вместе провели открытый урок в Высшей школе Media & Production, где рассказывали, как быть заметным, интересным и профессиональным в интернете и на ТВ. Так что этот эфир станет для нас отчетным экзаменом на профпригодность. А зная веселый и легкий характер моего сына, наше умение и опыт, я уверен, получится целых два классных Потапа на балконе. Мы ничего не понимаем в искусстве бальных танцев, поэтому очень надеемся на судей, а сами будем на одной ноге и волне со зрителями этой программы, которые не являются профессионалами, как и мы".

Кроме забавных шуток, Потап подготовил для поклонников шоу сольное выступление с лирической песней "CHINA".

Танці з зірками 2019: что будет в 8 выпуске
Танці з зірками 2019: что будет в 8 выпуске
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Уже в этом эфире звезды впервые готовятся показать всю свою техническую подготовку в танцах. Зрители смогут убедиться в мастерстве своих фаворитов, ведь это будет настоящая битва за жизнь и шанс доказать звездам, что они достойны финала. Так, актер Алексей Яровенко, который в прошлом эфире признался, что он хотел покинуть шоу и решил остаться, чтобы не подвести свою партнершу Алену Шоптенко, бросил себе челлендж продемонстрировать хорошие танцы. Пара станцует страстное танго. Удастся ли Алексею пройти это испытание, зрители узнают уже в воскресенье. В свою очередь, актриса Ксения Мишина тоже бросила себе вызов. Поэтому в этот раз участница попытается выступить со своим партнером Женей Котом в комических амплуа, танцуя эффектный джайв. Олимпийская призерка Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым тоже будут зажигать зал карнавальной самбой.

Ранее мы также рассказали, как прошел седьмой выпуск шоу "Танці з зірками 2019".

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