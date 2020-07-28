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Танці з зірками-2020: Дмитрий Танкович стал восьмым участником шоу

Сегодня, 16:47

Шоумен передал челлендж alyona alyona и Андре Тану

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович стал восьмым участником нового сезона шоу "Танці з зірками". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Шоумен опубликовал юмористический ролик, на котором он якобы убегает от полиции и не хочет, чтобы его брали в шоу.

"Слава Каминская, что я тебе сделал, а? Ну куда человеку с таким "жизненным багажом" это все? Вы ж мне партнершу в жизни не найдете! Не надо, пожалуйста", – говорит в ролике артист, намекая на свою, по его мнению, неподходящую для танцев физическую форму.

INSTAGRAM

Отметим, что в конце видео Дмитрий все же принял челлендж, передав эстафету рэп-исполнительнице alyona alyona и известному украинскому дизайнеру Андре Тану.

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Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Также Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

Мы также сообщали, что стали известны имена партнеров в "Танцях з зірками" Юлии Саниной и НЕАНГЕЛОВ Славы Каминской.

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