Танці з зірками-2020: экс-Холостяк Сергей Мельник рассказал, примет ли участие в шоу

Футболист передал эстафету актеру Араму Арзуманяну

Украинский футболист и герой романтического шоу "Холостяк-5" Сергей Мельник стал участником нового сезона шоу "Танці з зірками-2020". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сергей опубликовал забавное видео, на котором он играет в футбол с детьми. По сюжету, у спортсмена каждый раз не получается забить гол, поэтому юные футболисты посоветовали ему заняться танцами – вдруг в этом он спец? В конце ролика Мельник сообщил, что он стал новым участником шоу "Танці з зірками-2020". Эстафету Сергей передал актеру Араму Арзуманяну.

"Очень надеюсь на вашу поддержку. Ведь вот она, главная новость лета. Я принимаю #танціззіркамиchallenge от лидера группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца и передаю актеру театра и кино Араму Арзуманяну. До встречи на проекте "Танці з зірками", – написал Мельник.

INSTAGRAM

"Теперь придется смотреть", "Вот это новость", "Буду смотреть ради тебя", "Ура", – написали поклонники Сергея в комментариях под видео.

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы сообщали, что солист БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец выйдет на паркет шоу. Напомним, Алексей Завгородний, более известный как Позитив из группы "Время и Стекло", сообщил своим поклонникам радостную новость: артист примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

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