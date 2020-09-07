"Танці з зірками-2020": как прошел второй выпуск шоу

Узнайте все подробности прямого эфира танцевального проекта

В воскресенье, 6 сентября, состоялся второй прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", премьера которого была 31 августа. Начиная с этого выпуска зрители могут поддерживать своих фаворитов, отправляя за них голоса, которые суммируются с баллами судей. Как прошел второй эфир нового сезона "Танців з зірками", узнайте далее в материале.

Приглашенными ведущими на балконе в новом выпуске стали прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук, а четвертым судьей стал один из участников "Танців з зірками-2018" Игорь Ласточкин.

Открыли второй эфир Тарас Цымбалюк и Яна Заяц с горячим танго под кавер известного хита Bad Guy. Оценка пары – 32 балла.

Юлия Санина и Дима Жук исполнили нежную рубму. Танец пары похвалил Григорий Чапкис, но Владу Яме не хватило "огня" в глазах фронтвумен The HARDKISS. Оценка от судей – 34 балла.

Следующими на паркет вышли Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк, которые представили самбу под песню Shakira – La Tortura. Пара заработала 37 баллов.

Экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос и Макс Леонов станцевали вальс под хит Michael Jackson – Earth Song. Их танец высоко оценили все судьи, поставив паре 37 баллов.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко находятся на самоизоляции. Пара не отказалась от участия в проекте и репетировала джайв на безлюдной парковке. Жюри оценило старания участников в 31 балл.

Далее свое танго представили Сергей Танчинец и Яна Цыбульская. Екатерина Кухар раскритиковала движения Сергея, посоветовав ему старательнее заниматься. Оценка пары – 27 баллов.

Венский вальс alyona alyona и Юрий Гурич станцевали под песню The Weeknd – Earned It. В предыдущем выпуске Екатерина Кухар вызвала народную рэп-исполнительницу на баттл. alyona alyona продемонстрировала все свои старания, а приме-балерине пришлось зачитать рэп. У Алены и Юрия 29 баллов.

Пасодобль Арама Арзуманяна и Антонины Руденко похвалила Екатерина Кухар, а Влад Яма назвал Арама примером для подражания. Их оценка – 35 баллов.

Позитив и Юля Сахневич впечатлили Влада Яму и Григория Чапкиса. Яркий фристайл принес участникам 32 балла.

Пришло время для танца Сергея Мельника и Аделины Дели. Своим квикстепом пара хотела впечатлить Екатерину Кухар, и у них это получилось. Сергей и Аделина получили 32 балла.

29 баллов заработали Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, которая участвует в проекте беременной. Сейчас хореограф на последних сроках беременности, но это совершенно не мешает ей танцевать.

Вторая пара этого сезона "Танців з зірками", которая танцует на самоизоляции – Ольга Фреймут и Илья Падзина. Джайв из кухни раскритиковала Екатрина Кухар, пожелав паре скорее вернуться на паркет. 33 балла у Оли и Ильи.

Далее на паркет вышли Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Судьи единогласно отметили, что Каминская отстает от своего партнера. Зажигательное ча-ча-ча оценили в 25 баллов.

Олег Винник и Алена Шоптенко закрыли этот вечер не менее горячим ча-ча-ча, которое принесло им 31 балл.

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором выпуске узнайте здесь.

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