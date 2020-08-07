Танці з зірками-2020: названы две участницы шоу, которые станцуют с Арзуманяном и Мельником

Узнайте имена партнерш Арама Арзуманяна и Сергея Мельника

Накануне стало известно, что участником нового сезона шоу "Танці з зірками-2020" стал украинский футболист и герой романтического шоу "Холостяк-5" Сергей Мельник. Кроме него, на самый популярный паркет страны также выйдет актер и звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян.

Теперь же рассекречены имена партнерш, которые станут танцевальными наставницами для Сергея и Арама в шоу.

Недавно мы также писали, что солист группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец согласился принять участие в "Танцях з зірками".

Так, Сергей Мельник будет обучаться танцевальным движениям под пристальным контролем Аделины Дели, сообщается в официальном Instagram-аккаунте проекта. Напомним, что именно она в минувшем сезоне выступала с рэпером Серегой.

INSTAGRAM

А вот партнерша Арама Арзуманяна – Антонина Руденко – на проекте новичок. Танцовщица будет участвовать в шоу "Танцы со звездами" впервые. Известно, что она создавала постановки для популярных украинских телешоу и "Квартала 95".

Новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее Алексей Завгородний из группы "Время и Стекло", сообщил своим поклонникам радостную новость: он примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

Мы также рассказывали, с кем выйдут на паркет Дмитрий Танкович и alyona alyona.

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