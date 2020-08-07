Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Танці з зірками-2020: названы две участницы шоу, которые станцуют с Арзуманяном и Мельником

Сегодня, 20:00

Узнайте имена партнерш Арама Арзуманяна и Сергея Мельника

Накануне стало известно, что участником нового сезона шоу "Танці з зірками-2020" стал украинский футболист и герой романтического шоу "Холостяк-5" Сергей Мельник. Кроме него, на самый популярный паркет страны также выйдет актер и звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян.

Теперь же рассекречены имена партнерш, которые станут танцевальными наставницами для Сергея и Арама в шоу.

Недавно мы также писали, что солист группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец согласился принять участие в "Танцях з зірками".

Так, Сергей Мельник будет обучаться танцевальным движениям под пристальным контролем Аделины Дели, сообщается в официальном Instagram-аккаунте проекта. Напомним, что именно она в минувшем сезоне выступала с рэпером Серегой.

INSTAGRAM

А вот партнерша Арама Арзуманяна – Антонина Руденко – на проекте новичок. Танцовщица будет участвовать в шоу "Танцы со звездами" впервые. Известно, что она создавала постановки для популярных украинских телешоу и "Квартала 95".

Читайте также:
Екатерина Кухар призналась, кто в семье больше зарабатывает

Новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее Алексей Завгородний из группы "Время и Стекло", сообщил своим поклонникам радостную новость: он примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

Мы также рассказывали, с кем выйдут на паркет Дмитрий Танкович и alyona alyona.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу "Благодарю тебя, огненная бестия": Дмитрий Дикусар сравнил Славу Каминскую со своей бывшей партнершей в "Танцях з зірками" Танці з зірками-2020: с кем Юлия Санина и Слава Каминская выйдут на паркет
шоу Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Шоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

Сегодня, 11:11Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 10:42Шоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

Сегодня, 09:42Events

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 09:17Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:30Психология

Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вчера, 08:29Техно

Память обесценивается: SSD диски рухнули в цене

Вчера, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

5 августаПсихология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

5 августаШоу-бизнес

Гашишное масло в машине и кокаин в крови: прошел суд над Михаилом Ефремовым

5 августаFood

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

5 августаEvents

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

5 августаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

5 августаFun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Новости партнеров

Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
13 привычек, разрушающих красоту
13 привычек, разрушающих красоту
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати
Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять