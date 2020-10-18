"Танці з зірками-2020": номер Санты Дипомулос и Макса Леонова разгневал судью Чапкиса

В восьмом эфире пара станцевала диско

В восьмом эфире проекта "Танці з зірками-2020", 18 октября, Санта Димопулос и Макс Леонов разгневали судью Григория Чапкиса своим выступлением. Пара станцевала диско под известную композицию Верки Сердючки, которой был посвящен новый выпуск шоу.

Для исполнения зажигательного танца Санта Димопулос надела яркое фиолетовое платье. Ее образ в стиле 70-х дополнили кудри и эффектный мейкап. В качестве музыкального сопровождения экс-участница "ВИА Гры" и ее партнер выбрали одну из самых популярных песен Сердючки – "Дольче Габбана".

Судья Григорий Чапкис, который каждый эфир хвалил Санту и Макса, на этот раз был совершенно недоволен их номером. Более того, танцор очень разнервничался. По его словам, Димопулос и Леонов выбрали очень неудачный танец, который давно устарел и абсолютно не раскрывает талант и умения пары.

А вы согласны с мнением звездного судьи?

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Напомним, что ранее мы делились подробностями седьмого эфира "Танців з зірками-2020", в котором Санта Димопулос поцеловала Надежду Мейхер.

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