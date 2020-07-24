Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров еще двоих звездных участников

Стало известно, с кем в пару станет актриса из сериала "Папик"

Названы имена партнеров еще двоих участников шоу "Танці з зірками-2020" – звезды сериала "Папик" Дарьи Петрожицкой и актера Тараса Цымбалюка. В новом сезоне популярного проекта вместе с ними станцуют хореограф Яна Заец и танцор Игорь Гелуненко.

Новый сезон "Танців з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте вновь стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Накануне Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

Дарья Петрожицкая и Тарас Цымбалюк Фото: instagram.com/tanci1plus1

Так, партнершей Тараса Цимбалюка в шоу станет хореограф Яна Заец. В Instastories Тарас опубликовал совместное фото с Яной.

Тарас Цымбалюк и Яна Заец

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Танцовщица будет принимать участие в проекте во второй раз – во втором сезоне обновленного проекта с Иракли Макацария она заняла третье место.

А вот партнером Дарьи Петрожицкой стал танцор Игорь Гелуненко. Он новое лицо в шоу "Танці з зірками", сообщает пресс-служба проекта.

Ранее мы писали, что Юлия Санина из THE HARDKISS объявила об участии в шоу "Танці з зірками-2020". К слову, именно ей передала эстафету участника Дарья Петрожицкая.

Недавно также стал известен первый звездный участник "Танців з зірками-2020".

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