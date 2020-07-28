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Танці з зірками-2020: с кем Юлия Санина и Слава Каминская выйдут на паркет

Сегодня, 14:04

Объявлены имена партнеров еще двух участниц шоу

Этой осенью стартует новый сезон шоу "Танці з зірками". Ранее мы рассказывали, кто из звезд согласился на участие в проекте, а сейчас стали известны имена партнеров еще двух участниц – фронтвумен The HARDKISS Юлии Саниной и вокалистки "НЕАНГЕЛОВ" Славы Каминской.

Партнером Юлии Саниной в "Танцях з зірками-2020" станет хореограф Дмитрий Жук, сообщается в Instagram-аккаунте проекта.

"С Димой мне повезло. Я считаю его лучшим и самым стильным танцором проекта. Также он оказался классным учителем, Дима видит мой потенциал и не дает отчаяться", – прокомментировала Санина.

INSTAGRAM

Дмитрий Жук уже в четвертый раз будет принимать участие в шоу. В прошлом сезоне он танцевал с телеведущей Людмилой Барбир.

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А вот со Славой Каминской яркие номера будет готовить звезда "Танців з зірками", хореограф Дмитрий Дикусар. Напомним, что в предыдущем сезоне он танцевал с Викторией Булитко.

INSTAGRAM

Новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Также Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

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The Hardkiss Юлия Санина Слава Каминская Танці з зірками
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