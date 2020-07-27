Танці з зірками-2020: получившая ранее травму Слава Каминская снова примет участие в шоу
Артистка передала эстафету Дмитрию Танковичу
Солистка украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская во второй раз примет участие в шоу "Танці з зірками". Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Слава опубликовала юмористический ролик, в котором она якобы пришла к гадалке, чтобы узнать, стоит ли ей снова принимать участие в шоу.
"Хотела корпоративов, а получилось – как всегда. С большим вдохновением принимаю #танціззіркамиchallenge от Юлии Саниной. Все с чистого листа. С идеальным художником для этого полотна. Эстафету танца передаю Дмитрию Танковичу", – подписала видео Каминская.
Отметим, что Слава Каминская ранее уже принимала участие в шоу "Танці з зірками", но покинула его из-за травмы, полученной во время репетиций. По словам певицы, она неудачно выполнила акробатический элемент танца, упала и почувствовала сильную боль.
Напомним, новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Также Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.
Ранее мы сообщали, что участниками проекта стали: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая и Юлия Санина. Позже были названы партнеры Санты Димопулос и Надежды Мейхер.
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