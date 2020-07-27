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Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Сегодня, 14:03

Новый сезон проекта стартует уже осенью

Уже осенью зрители смогут увидеть новый сезон шоу "Танці з зірками-2020". С помощью челленджа в Instagram #танціззіркамиchallange поклонникам проекта постепенно сообщают, кто из украинских знаменитостей примет участие в шоу.

В материале Сегодня.Lifestyle вы сможете узнать, кто из звезд уже согласился на участие в проекте.

Олег Винник

Олег Винник стал первым звездным участником шоу "Танці з зірками-2020".

"Самое красивое и самое сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танці з зірками" – прекрасная платформа для этого. Я начинаю и приглашаю на паркет волшебную Надежду Мейхер", – рассказал Винник, объявляя об участии в шоу.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Олег Винник – любимый певец многих женщин в Украине, а под его хиты "Вовчиця", "Нино", "Ты в курсе" и другие танцуют стадионы. Долгое время артист провел в Германии, где исполнял партии в опере TOSCA и в оперетте PAGANINI в Люнебургском театре. В 2011 году вернулся на родину, начав сольную карьеру.

Надежда Мейхер

Экс-участница золотого состава группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер стала второй участницей проекта.

"Я невообразимо счастлива снова танцевать... И особенно приятно, когда приглашают участвовать в крутейшем шоу "Танці з зірками". В глубоком 2006 году я уже принимала участие, но тогда так много не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце... Словно все заново! Но теперь – с богатым жизненным опытом, чувствами и безмерной любовью к его величеству танцу. Невероятно приятно стать частью команды этого удивительного проекта. И я с удовольствием принимаю #танціззіркамиchallenge от Олега Винника и передаю Санте Димопулос. До встречи в прямых эфирах!" – прокомментировала свое участие Надежда.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, актриса, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер Надежда Мейхер с детства занимается танцами. Примечательно, что после школы будущая звезда поступила в Хмельницкое педагогическое училище на факультет музыкального воспитания и хореографии. Сейчас Надежда активно занимается творчеством и воспитывает троих детей.

Санта Димопулос

Еще одной участницей шоу стала коллега Надежды, экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос. Кроме "ВИА Гры", Санта выступала в женской поп-группе Queens и принимала участие в третьем сезоне украинского проекта "Фабрика звезд".

Санта Димопулос
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Димопулос – чемпионка мира по фитнесу. У Санты двое детей: сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы и дочь София от совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Тарас Цимбалюк

Четвертым участником нового сезона проекта "Танці з зірками-2020" стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Наибольшую известность Тарасу принесли роли в фильмах "Черный ворон" и "Поймать Кайдаша".

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В 2013 году актер окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Ранее он также сотрудничал с Молодым театром. С 2013 года – актер Киевского академического театра "Сузір'я".

Дарья Петрожицкая

Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая приняла эстафету от своего коллеги, актера Тараса Цимбалюка, и стала пятой участницей нового сезона шоу "Танці з зірками". Дарья известна многим украинцам по главной роли в сериале "Папик", а также по участию в шоу "Голос країни".

Актриса Дарья Петрожицкая
Актриса Дарья Петрожицкая
Фото: пресс-служба

Известно, что Петрожицкая в 20 лет вышла замуж. С супругом они прожили вместе пять лет.

Юлия Санина

Фронтвумен украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина недавно сообщила своим поклонникам радостную новость: она стала шестой участницей нового сезона шоу "Танці з зірками".

THE HARDKISS – один из самых популярных рок-коллективов в Украине. В следующем году группа отпразднует 10-летний юбилей.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина
Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Ну что, друзья! Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Дарьи Петрожицкой и передаю Славе Каминской. Я готова! Рокеры затанцуют! Вы со мной?" – прокомментировала свое участие певица.

Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы THE HARDKISS Валерием Бебко. Пара воспитывает сына Даню.

Слава Каминская

Седьмой участницей шоу стала солистка украинской группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская. Слава во второй раз примет участие в шоу "Танці з зірками".

Певица Слава Каминская
Певица Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Ранее артистка уже принимала участие в шоу, но покинула его из-за травмы, полученной во время репетиций. По словам певицы, она неудачно выполнила акробатический элемент танца, упала и почувствовала сильную боль. Похоже, что сейчас Слава снова готова покорить паркет.

Слава Каминская родилась в Одессе. В детстве занималась вокалом и акробатикой. С 2006 года – участница группы "НЕАНГЕЛЫ". Воспитывает двоих детей, сына Леонарда и дочь Лауру, от своего бывшего супруга пластического хирурга Эдгара Каминского.

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Также Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

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Надежда Мейхер Санта Димопулос Олег Винник Юлия Санина Слава Каминская Танці з зірками Тарас Цымбалюк Дарья Петрожицкая
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