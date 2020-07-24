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Танці з зірками-2020: Юлия Санина из THE HARDKISS объявила об участии в шоу

Сегодня, 12:52

Певица передала эстафету Славе Каминской

Фронтвумен украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина сообщила своим поклонникам радостную новость: она стала шестой участницей нового сезона шоу "Танці з зірками".

О том, что Юлия примет участие в шоу стало известно на странице THE HARDKISS в Instagram. Артистка по традиции, как и все участники, опубликовала видеоролик, в котором сообщает об участии в проекте. Юлия записала забавный ролик, в котором в начале видео позирует в домашнем костюме, а после – в лосинах и черной блестящей тунике с перьями. Образ Юлия дополнила красной помадой.

"Ну что, друзья! Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Дарьи Петрожицкой и передаю Славе Каминской. Я готова! Рокеры затанцуют! Вы со мной?", – подписала публикацию певица.

INSTAGRAM

Отметим, что Слава Каминская ранее уже принимала участие в шоу "Танці з зірками", но покинула его из-за травмы, полученной во время репетиций. По словам певицы, она неудачно выполнила акробатический элемент танца, упала и почувствовала сильную боль.

Отметим, что новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Также Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

Ранее мы сообщали, что участниками проекта стали: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая. Позже были названы партнеры Санты Димопулос и Надежды Мейхер.

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The Hardkiss Юлия Санина Танці з зірками
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