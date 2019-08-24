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Анонс

"Танці з зірками": что будет в первом выпуске шоу

Узнайте, какие сюрпризы ждут в обновленном сезоне танцевального проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:21
"Танці з зірками 2019"
"Танці з зірками 2019"
Фото: пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00, на телеканале "1+1" в прямом эфире состоится премьера третьего обновленного сезона шоу "Танці з зірками". Традиционно первый выпуск вместе с Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль, а на звёздном балконе встречать участников после выступлений будет победитель прошлого сезона – Игорь Ласточкин. В преддверии первого выхода на паркет звёзды часами проводят время в репетиционных залах и готовят масштабные постановки.

О позорных танцах звезд смотрите в сюжете:

Так, "украинская Золушка", певица и ведущая "ЖВЛ" TAYANNA вместе с Игорем Кузьменко исполнит страстную румбу. Артистка прошла долгий и непростой путь к музыкальному Олимпу, и эта история найдёт отражение в их номере – пара будет танцевать на битом стекле. Интересно, что помимо сложной хореографической постановки певица будет одновременно исполнять свой хит "Шкода".

TAYANNA и Игорь Кузьменко
TAYANNA и Игорь Кузьменко
Фото: пресс-служба

А ведущая "Сніданку з 1+1", украинская Моника Беллуччи, как называют ее телезрители, Людмила Барбир – готовится станцевать вместе с Димой Жуком чувственный контемпорари под проливным дождем. Под хит The Weekend "Call out my name" зрителей ждет на паркете трогательная история двух людей, встретившихся ночью на остановке.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Фото: пресс-служба

Кумир двухтысячных – репер Серега вместе с сексуальной Аделиной Дели планирует удивлять фристайлом под свой бессмертный хит "Черный бумер". К слову, сам "черный бумер" тоже появится на паркете – в постановке задействован настоящий автомобиль.

Звезда фильма "Свингеры" Михаил Кукуют посвятит свое участие в шоу известной певице, коллеге по фильму – Оле Поляковой. Вместе со своей партнершей Лизой Дружининой он исполнит квикстеп под динамичный хит Beyonce "Crazy in love". А пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова разведут настоящий пожар под хит THE HARDKISS "Коханці".

В этом сезоне телезрителей ждет долгожданное возвращение Дмитрия Дикусара, который десять лет назад участвовал в шоу в паре с Ириной Билык. Именно тогда на паркете завязались их романтические отношения, а сегодня Дима выйдет на паркет с принцессой юмора – Викторией Булитко. У пары существенная разница в росте – более чем 30 см, но это не мешает им готовить сложные поддержки.

Артист и тренер "Голос. Діти-5" Дзидзьо предстанет совершенно в новом для себя амплуа и исполнит со своей партнершей Яной Цыбульской страстную сальсу под хит "Цьом". А сможет ли артист, который никогда не танцевал ранее, справиться с новой ролью, телезрители узнают уже в это воскресенье.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко
Фото: пресс-служба

Ведущим шоу будет его несменный ведущий – Юрий Горбунов, и уже по традиции, в первом прямом эфире он будет вести шоу вместе с Тиной Кароль. Именно эта легендарная пара ведущих вела проект 13 лет назад. Также телезрителей ждет неожиданный сюрприз от певицы – она впервые не телевидении презентует свою новую композицию "Вабити" и предстанет в совершенно неожиданном для себя образе.

Напомним, что на главный танцевальный паркет страны выйдут ведущий канала "1+1" и шоумен Владимир Остапчук, волшебная принцесса комедии, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии "Свингеры", народная любимица Надежда Матвеева и актеры, звезды сериалов "Хороший парень", "У неділю рано зілля копала" и "Крепостная" – Алексей Яровенко и Ксения Мишина, звезда "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир, эпатажная певица MARUV и темпераментный, и горячий ведущий "Одруження наосліп" Даниэль Салем, известный репер Серега и призерка олимпийских игр по художественно гимнастике, молодая мама Анна Ризатдинова, королева юмора, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, артист, тренер "Голос. Діти-5" Дзидзьо, а также певица, ведущая "ЖВЛ" на "1+1" TAYANNA.

Оценивать танцевальные постановки будут всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, король бального танца Влад Яма, и муза шоу, украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

Ранее стало известно, что участница "Танців з зірками" TAYANNA получила травму.

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