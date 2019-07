"Танці з зірками": известны первые имена участников шоу

Премьера нового сезона шоу назначена на 25 августа

Владимир Остапчук станет участником шоу "Танці з зірками" Фото: Канал "1+1"

Сегодня на официальной странице "Танці з зірками" в Instagram начался долгожданный #танціззіркамиchallenge. По сюжету, на этот раз участников будет выбирать главный символ нового взрывного сезона – дискобол. В грандиозном танцевальном проекте примут участие те звезды, к которым прикатится блестящая шар с приглашением. Первым дискобол получили сразу трое участников. Ими стали ведущий канала "1+1" и шоумен Владимир Остапчук, волшебная принцесса комедии, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии "Свингеры".

Jul 22, 2019 at 7:28am PDT INSTAGRAM (@tanci1plus1) on

В свою очередь, заявленные участники успели передать танцевальную эстафету дальше – ведущей Надежде Матвеевой и народной любимице, звезде "Сніданку з 1+1" Людмиле Барбир, а также призвали принять эстафету Потапа. Кого выберет магический дискобол и кто станет следующим участником #танціззіркамиchallenge, поклонникам шоу станет известно уже совсем скоро.

Напомним, недавно телезрители узнали имя третьего судьи проекта. Им стал всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Танцор также был главным хореографом на британских шоу "X-Factor", "So You Think You Can Dance", "The Voice" и "America's Got Talent".

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук представил новую пародию о звездах, которые пошли в политику.

