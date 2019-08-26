"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

Узнайте подробности прямого эфира нового сезона танцевального проекта

Танці з зірками 2019: как прошел первый выпуск Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 25 августа, на телеканале "1+1" состоялась премьера нового сезона шоу "Танці з зірками". В прямом эфире выступили 14 пар, которые получили свои первые баллы от жюри. Согласно правилам, в первом выпуске никто из участников не покидает проект. Далее в материале Сегодня.Lifestyle смотрите, как прошел первый выпуск самой танцевальной программы этого сезона.

Напомним, что в жюри "Танці з зірками 2019" король бального танца Влад Яма, украинская прима-балерина Екатерина Повар, а также хореограф мирового масштаба Франсиско Гомес.

Так, выпуск начался с возвращения на паркет победительницы прошлого сезона Илоны Гвоздевой, которая станцевала зажигательное ча-ча-ча с Владимиром Остапчуком. Почти все судьи, кроме Влада Ямы, раскритиковавшего Остапчука, остались довольны выступлением пары. В сумме Илона и Владимир получили первые 22 балла на проекте "Танці з зірками".

Вторыми на площадку вышли певица TAYANNA и танцор, а также экс-партнер победительницы проекта "Танці з зірками 3" Натальи Могилевской – Игорь Кузьменко. Во время чувственной румбы Таянна спела одну из своих песен "Шкода". Судьи оценили выступление Татьяны Решетняк и Игоря Кузьменко в 21 балл.

Третьей парой, открывшей новый сезон "Танців з зірками" стали актер и телеведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Аргентинское танго пара исполнила под самую популярную композицию этого года billie eilish - bad guy. Жюри неоднозначно отозвалось о выступлении конкурсантов, но все же присудило им 21 балл.

Далее зрителей первого эфира порадовали звезда "Крепостной" Ксения Мишина и Евгений Кот. Эмоциональный фокстрот принес Ксении и Евгению по 8 баллов от Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы, а в сумме – 24 балла.

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко будет покорять танцевальный паркет с бывшем мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром, который триумфально вернулся на проект. Пара исполнила яркий линди-хоп и заработала 17 баллов.

Алена Шопенко, которая несколько лет назад участвовала в "Танцах" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, снова участвует в шоу. На паркет танцовщица вышла с актером сериала "Крепостная" Алексеем Яровенко. Венский вальс жюри оценило в 21 балл.

Телеведущая Надежда Матвеева обучается мастерству танца с Валерием Шохиным. Пара станцевала волнующее танго, которое принесло им 17 баллов.

Первый эфир шоу "Танці з зірками 2019" продолжили телеведущая Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Cтрастный танец произвел впечатление на судей, а Екатерина Кухар и вовсе назвала Людмилу своей музой. Пара Барбир и Жука заработала 27 баллов.

Следующими на паркет "Танцев" вышли Серега и Аделина Дели. Пара удивила фристайлом под знаменитую композицию артиста – "Черный бумер". Франциско Гомес посоветовал Сереге поработать над хореографией и отдал паре всего 6 баллов. В сумме Аделина и Серега получили 19 баллов.

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров для первого эфира нового сезона "Танці з зірками" выбрали пасодобль, который феерично исполнили под хит THE HARDKISS - Коханці. Номер пары вызвал восторг у всех членов жюри, которые оценили танец Анны и Александра в 29 баллов.

Далее в эфире зажгли звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина. Квикстеп принес паре всего 15 баллов.

Эпатажная MARUV и ее партнер Женя Дмитриенко представили самый провокационный номер первого эфира "Танці з зірками" и влюбили в себя Франциско Гомеса. Жюри оценили выступление MARUV и Жени в 25 баллов.

Еще одной парой, вышедшей на паркет нового сезона "Танцев", стали DZIDZIO и Яна Цыбульская. И хотя певцу пока не удалось "укротить" страстную сальсу, жюри поставили участникам 18 баллов.

Парой, закрывшей первый выпуск 6 сезона шоу "Танці з зірками", стали актриса Елена Кравец и Макс Леонов. Участники подготовили театрализованный и меланхоличный фокстрот, который принес им 24 балла.

По итогам первого эфира "Танців з зірками" тройкой лидеров стали пары Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Людмила Барвир и Дмитрий Жук, MARUV и JAY.

Ранее мы писали, что одна из участниц шоу "Танці з зірками 2019" травмировалась во время репетиции.

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