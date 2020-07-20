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"Танці з зірками-2020": кто стал третьим звездным участником проекта

Сегодня, 14:33

Санта Димопулос приняла эстафету от Надежды Мейхер

Уже известны первые два звездных участника нового сезона шоу "Танці з зірками" – Олег Винник и Надежда Мейхер. Также появилась новость о том, что в паре с Олегом Винником будет танцевать Алена Шоптенко. Теперь же Сеть "взорвало" новое известие: третьей участницей проекта стала экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос.

Об участии в проекте Санта написала на своей странице в Instagram.

"Главная новость лета. Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Надежды Мейхер и передаю Тарасу Цымбалюку. До встречи на проекте "Танці з зірками", – написала Димопулос и разместила видеоролик, в котором объявляет о своем участии в шоу.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос
Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Поклонники артистки пришли в восторг от этой новости: "Только могу представить танго или пасодобль в вашем исполнении", "Только из-за вас буду смотреть", "Ничего себе! Очень круто! Думаю, вы порвете!", "Зачем вообще начинать, победитель очевиден!" – пишут поклонники Санты в комментариях.

Отметим, что новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Дженнифер Лопес устроила на сцене зажигательные танцы вместе с мамой – смотрите видео:

Напомним, что победителями проекта минувшего сезона "Танці з зірками" стали Ксения Мишина и Женя Кот.

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