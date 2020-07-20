"Танці з зірками-2020": кто стал третьим звездным участником проекта
Санта Димопулос приняла эстафету от Надежды Мейхер
Уже известны первые два звездных участника нового сезона шоу "Танці з зірками" – Олег Винник и Надежда Мейхер. Также появилась новость о том, что в паре с Олегом Винником будет танцевать Алена Шоптенко. Теперь же Сеть "взорвало" новое известие: третьей участницей проекта стала экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос.
Об участии в проекте Санта написала на своей странице в Instagram.
"Главная новость лета. Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Надежды Мейхер и передаю Тарасу Цымбалюку. До встречи на проекте "Танці з зірками", – написала Димопулос и разместила видеоролик, в котором объявляет о своем участии в шоу.
Поклонники артистки пришли в восторг от этой новости: "Только могу представить танго или пасодобль в вашем исполнении", "Только из-за вас буду смотреть", "Ничего себе! Очень круто! Думаю, вы порвете!", "Зачем вообще начинать, победитель очевиден!" – пишут поклонники Санты в комментариях.
Отметим, что новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.
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Напомним, что победителями проекта минувшего сезона "Танці з зірками" стали Ксения Мишина и Женя Кот.
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